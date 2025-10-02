洪嘉豪新歌以戰爭下的愛情為題　「一直擺喺心底裏好想講嘅題材」

曾揚言希望2025年推出的所有單曲，也出自個人創作的洪嘉豪，近日推出第三首包辦曲詞，並由Larry Wong編曲及監製的新歌《下世愛你》。歌曲以戰爭背景下的愛情為主題，從宏觀視角描繪愛情的深沉與堅韌。洪嘉豪分享：「《下世愛妳》呢首歌係今年第三隻派台歌，可能（派台）時間有少少遲，因為始終今年都好想堅持係做一隻自己創作嘅碟啦，包括作曲作詞，咁所以呢隻歌都係我嘅作曲作詞嘅作品啦，同埋都數數手指，真係計2020年嘅《窮小子》之後，其實就冇再出過比較大路啲、獨唱嘅ballad情歌，中間都會有嗰啲其他歌可能《活人標靶》嗰啲，但係嗰啲就唔係太（類似）我以前《窮小子》嗰種「洪嘉豪type」嘅情歌，即係會比較易認啲， 咁所以都想趁呢個機會係呢一隻碟裡面會有一隻自己嘅『K歌』啦。」

曾揚言希望2025年推出的所有單曲也出自個人創作的洪嘉豪，近日推出第三首包辦曲詞，並由Larry Wong編曲及監製的新歌《下世愛你》。(公關提供)

他續說：「其實今次係想講『今世』同埋『下一世』，首歌就係想講，今世喺一個戰地裡面，我地好努力咁樣求生，但係最後不幸對方唔能夠倖存，但係我承諾對方，我下一世一定都會搵到你，之後我都會做返今世嘅嘢！

洪嘉豪新歌《下世愛你》。(公關提供)

問到MV最難忘的場景，Kaho發揮一貫搞笑風格說：「MV最難忘的場景其實真係嗰場喊嘅戲啦，女主角同我都需要有一個力量去喊，而女主角今次我地搵咗一位演藝學院業畢業嘅演員，當然對佢嚟講，（喊戲嘅）難度當然會冇我喊咁高啦，咁所以佢做先啦！哈哈！咁原來佢做都唔容易！大家最後都用咗好多時間亦都試咗好多方法，導演同我同埋佢都互相溝通，盡量希望做到嗰個力量出嚟，最後我哋覺得都幾震撼架！喺現場睇住佢（女主角）嘅演繹！咁至於我呢？咁我就……拍咗1-2個Take嘗試（喊戲）之後，導演就話不如我哋用眼藥水啦咁，咁我係同意嘅！哈哈！但點知當個眼藥水一滴落我隻眼之後，我嘅情緒就黎啦！導演即刻嗌action，我就喊咗出嚟，不過好遺憾我嘅眼淚同埋眼藥水混為一體，可能觀眾只會睇到係眼藥水，但係其實裡面到底有冇眼淚呢？大家聽完我呢番說話應該都自有答案啦唔該哂！！哈哈！！」

問到MV最難忘的場景，Kaho發揮一貫搞笑風格。(公關提供)

2025年年中嘉豪曾表示希望下年年頭能推出個人EP，問到EP製作進度，他亦透露進度良好，有機會可以提前推出！他說:「都可以透露少少嘅，咁就積極籌備緊呢個嘅2025年裡面應該希望可以出到一隻EP啦，我覺得呢一隻碟由今年《閃光》、《親愛的》跟住《下世愛你》，再加埋之後嘅作品，其實係講緊一啲我一直都擺喺心底裏好想講嘅題材但係又唔想講出嚟，想用音樂表達，咁亦都因為做到呢一個project之後先真真正正去認清，其實『音樂』對洪嘉豪嚟講就係一個將一啲唔想講嘅說話或者唔係咁容易打出嚟、講出嚟嘅東西就可以寫落隻歌度去表達，你可以暗語或者可以暗示或者可以用其他方法去講，我覺得呢個係一個好有趣嘅地方，依家都仲做緊歌，趕緊啲尾，咁但係So far自己都好喜歡，好滿意，希望到時隻碟推出咗之後大家都會喜歡啦！」

2025年年中嘉豪曾表示希望下年年頭能推出個人EP。(公關提供)

洪嘉豪亦透露進度良好，有機會可以提前推出。(公關提供)