成龍台上做主動同王力宏嘴對嘴親吻　網民大喊唔舒服︰我吐了

天王王力宏昨（2日）在深圳舉行演唱會，吸引不少觀眾捧場，現場氣氛相當之好。而在是場演唱會中，他就邀請到國際巨星成龍擔任嘉賓，豈料在合唱完畢後二人竟嘴對嘴親吻，掀起全場觀眾嘩叫聲不斷，然而這個親密的舉動就令不少網民感到噁心，直言看後不舒服。

王力宏近日在深圳舉行演唱會。（王力宏微博圖片）

在演唱會上，王力宏與成龍一同合唱歌曲《需要人陪》及《朋友》，而在唱畢後二人就張開雙手來個大擁抱及轉圈，沒想到就在此時，成龍先做嘟起嘴巴的動作，及後王力宏見狀二人就嘴對嘴親了下去，從網上流傳的多角度視頻證實，他們二人確是互相觸碰了嘴唇，令現場觀眾看後嘩叫聲不斷。而王力宏事後在微博留言表示：「很榮幸有大哥成龍的陪伴，讓《需要人陪》不再孤單了，讓《朋友》徹底走心了！謝謝大哥，我一輩子的恩師，在「最好的地方」跟一輩子「最好的朋友」 。」

成龍先嘟起嘴。（影片截圖）

二人嘴對嘴親下去。（影片截圖）

對於他們兩個大男人做出如此親密的行為，其實有許多網民感到噁心，紛妙留言表示：「我的媽呀！」、「就算親生父親也不能這麼親吧」、「我吐了」等，令大家感到不舒服。

二人已經不是第一次嘴對嘴親吻了。（微博圖片）

事實上，他們已不是第一次在公開場合嘴對嘴親吻，二人曾在2009年的一場活動上及在2012年（香港）和2018年（上海）的演唱會上曾做出如此親密動作，似乎已成演唱會的固定環節了，可見他們的友情絕對是親如父子。