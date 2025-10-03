季軍袁文靜同亞軍施宇琪互動頻密　冠軍陳詠詩唔見人影再傳鬧不和

港姐季軍袁文靜（Jane)不時透過社交網站分享日常，近日就上載多張更換新髮型的美照，靈氣動人，大受好評，就連好姐妹亞軍施宇琪（Angela)亦第一時間留言激讚，但始終未見冠軍陳詠詩（Stacey)與她們的互動，再度惹起不和的猜測。

冠亞季軍分別由9號陳詠詩（Stacey），7號施宇琪（Angela）和13號袁文靜（Jane）奪得 。（資料圖片）

繼早前袁文靜與施宇琪私下相約聚會，二人頭貼頭大玩自拍，姐妹情相當好，袁文靜更對施宇琪讚不絕口，還揚言大家的人生觀及價值觀都十分契合，很感謝香港小姐能把大家聚在一起。但是次聚會完全不見陳詠詩的蹤影，因此令不少網民猜測她是否人緣不好，與佳麗們不和呢？

二人私下聚會。（小紅書圖片）

空靈感十足 。（小紅書圖片）

新髮型大受好評啊！（小紅書圖片）

而近日袁文靜再度更新社交網站，上貼多張更換新髮型的美照，可見她將直頭髮已變成捲髮，在一處簡潔的環境中拍照，還化上小雀斑妝，散發着一種空靈感氣息，擺出多個pose，時而對鏡燦笑，時而仰望別處發呆等，新髮型及這一輯空靈照大受好評，連施宇琪亦第一時間留言激讚：「你是我的女神。」及後她再回覆：「美女，啥時候一起出片。」二人互動頻頻，關係看來相當好。但依然未見陳詠詩與她們有任何互動，令不和傳聞再度升級，有網民更留言表示：「看見亞軍和季軍互相欣賞，惺惺相惜的樣子，真的覺得空氣都是甜的。」大家都很喜歡看到她們互動。

可愛。（小紅書圖片）

施宇琪激讚。（小紅書圖片）

陳詠詩在港姐決賽得獎後，被發現只有亞軍施宇琪上前抱抱恭賀，而多數佳麗就上前祝賀季軍袁文靜，可見她人緣非常之好，但正因如此傳出陳詠詩人緣不佳，如今施宇琪同袁文靜私底下聚會又互動頻頻，二人姐妹情深，難免會令人猜想她們是不是與陳詠詩鬧不和呢？