炎明熹強勢復出專心備戰音樂劇　粉絲撐到底通宵排隊等買飛

有「樂壇小天后」之稱的炎明熹（Gigi)去年因續約問題而遭到TVB雪藏，演藝工作幾乎停擺，轉移將重心擺放在生活上。而近日現身公開活動的她，已正式與TVB完約，以自由身身份強勢復出，並透露已自組工作室接工作，全權話事。

炎明熹正式復出。（陳順禎 攝）

而炎明熹復出的頭炮之作，就是即將與葉巧琳（Mischa)及海兒（Hedy)共同演出音樂劇《一束光-高錕的記憶》。雖然，其曾遭到雪藏逾一年，但其人氣依然高企，因有不少粉絲近日已通宵在文娛中心排隊買音樂劇門票，以示力撐偶像。

粉絲通宵排隊。（網上圖片）

粉絲力撐炎明熹。（網上圖片）

據網上流傳的照片可見，有粉絲在凌晨時分已準備毛毯、扇子等物品，在文娛中心門外通宵排隊等買門票，並留言表示：「今朝5點就到！好爽呀！撐Gigi呀！」甚至乎有粉絲穿起粉絲團制服，手持偶像的名牌在門外等候，並揚言要與炎明熹一起加油：「為了支持你，可以去到幾盡？第一次露宿街頭，好開心。」甚至有粉絲成功買到門票，感到開心，心情久久未能平伏：「咁大個第一次排隊買飛好開心，心情依然未能平伏，個心現在仲卜卜卜卜卜卜跳。」等，而待開門正式售票時，大家都很有禮貌排隊買門票，甚至乎有人一次過買多張門票，大家以行動全力支持偶像。

有粉絲成功圓買到門票感開心。（網上圖片）

大家排隊買門票。（網上圖片）

而炎明熹在得知有粉絲通宵排隊等買門票後一事後，亦都有在個人社交網站留言表示：「謝謝大家支持，今天聽到大家竟然通宵買飛，辛苦大家了，我會努力做好表演的。」還承諾：「你們為咗我瞓街，我唯有瞓身演出。」