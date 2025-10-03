姚嘉妮離婚後首次受訪　大爆婚變後精神狀態：個女輔導返我

姚嘉妮和林祖輝於2006年結婚，婚後育有一對子女，兩人因工作認識而相戀，婚姻維持了多年。2024年6月，兩人公開承認已分開多年離婚，並強調離婚過程中並無第三者介入，離婚消息引起外界關注。

姚嘉妮離婚後首次受訪。（陳順禎攝）

姚嘉妮林祖輝育有一子一女。（姚嘉妮微博）

早於2015年姚嘉妮被踢爆背住老公跟其有份投資開設的舞蹈學校菲裔男老師AL頻頻私下密會，拖手漫步沙灘，又以專車接載對方收工在車廂內談情，深宵再到男方寓所短聚。事情曝光後，姚嘉妮只回應：「愛我的人和關心我的人，都清楚我的！」並無強烈否認事件，取態耐人尋味。這場婚外情醜聞令夫妻感情受到嚴重考驗，林祖輝對此事表現低調，但圈中不少人開始議論紛紛。

姚嘉妮今日出席美容院新店開幕。（陳順禎攝）

姚嘉妮今日（3/10）現身旺角出席美容院新店開幕。姚嘉妮接受《香港01》訪問時表示：「其實而家我每朝都會好早車一對仔女返學，小朋友係同我一齊住，而前夫佢就會不時嚟探佢哋，大家都會一齊食飯見面。（離婚對小朋友有否造成困擾？）其實又冇，我哋四個都好開心。（唔需要輔導小朋友？）唔需要嘅，反而個女好了解成件事，反而佢要輔導返我，因為佢都幾成熟。」

狀態極好！（陳順禎攝）

姚嘉妮續說：「反而阿仔佢唔多理會，喺度就喺度，唔喺度就唔喺度。佢就會自己去玩。（仔女有冇叫你拍拖？）冇喎，反而佢哋好想我理佢哋。同埋佢哋都知我好忙，我一有時間就會陪佢哋，變咗我而家係好少應酬。」