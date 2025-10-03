陳淑芬與陳柳泉50周年金婚之囍半島設宴　來賓陣容星光熠熠

陳淑芬和大老爺陳柳泉一直是大家心目中的模範夫妻，不經不覺他們已結緍50年踏入金婚之旅，日前 (10月1日) 他倆邀請了一班至親好友出席「Florence and David 50周年金婚之囍」，一起分享這個重要的大日子。

今次金婚之囍晚宴地點設於半島酒店附帶露台的Garden Suite，當晚適逢國慶煙花匯演，陳太和大老爺便和一眾出席的至親好友：包括他們的家人、胡楓(修哥)、狄波拉 (拉姑)、姜大衞、李琳琳、唐鶴德 (唐唐)、何麗全、奚仲文、張叔平、陳華國、Wing Shya、馬榮成、Rigo Jesu、黎筱娉、顧紀筠、Owen Chan、Simon Tse、鍾楚霖、陳少琪、陳松伶、張鐸、謝天華、連炎輝、劉宏基和身兼主持的林盛斌 (Bob)等，把握機會在漫天煙花的璀璨背景下，拍攝了非常珍貴的大合照留念。

陳太於晚宴正式開始前對大家說：「真的很開心和感動，今天可以和大家在這裡相聚，相信大家也知道真的不容易，今次舉辦這個Party時間有點趕急，其實兩年前便有計劃在今天舉辦Party，但這個想法在去年開始便一直在延後，因為大老爺在跟演唱會走埠中，不知道他的行程如何編排，所以很難去落實計劃和訂場地。原本今天打算飛去大老爺工作的地方和他度過這個金婚紀念日，但有兩位好朋友包括拉姑和Simon Tse一直追問我們如何慶祝？他們強調因為是50年，所以一定要『攪』。」

陳太續說：「我跟他們說如果要『攪』，那要看天意了，因為在香港我的首選便是半島酒店這個地方，我60歲時曾在此舉行Party，當時非常開心，所以當我們向酒店查詢能否租用？答案是可以，因另一常客剛剛改了常規計劃，今年有期，這真的是天意。原本我見時間那麽急，只想簡單請大家到來一起相聚吃一頓飯，但Simon說如我沒特別安排，那麼便由他來安排。大家由出電梯口，一路所看到的佈置，露台的backdrop和LED等都是他的心思，他什至乎在外地休假時，依舊親力親為不停和製作團隊通電話，看如何把今晚活動做到最好。」「今天很開心可以約到大家，在國慶日假期選擇來這裡，見證及分享我們50周年金婚這重要難忘的一刻。」

在陳太和大老爺合巹交杯後晚宴正式開始，陳太的弟弟Thomas、張智霖、蔡一智和張鐸在外地，也預先錄製了視頻恭喜主人家，鄭欣宜則很有心送上蛋糕祝賀，及後的至親好友的分享和遊戲環節中，大家最感興趣的便是他倆的結識和相處經過，眾人不約而同妙語連珠，令現場氣氛既溫馨又搞笑。當Bob問及陳太會以什麼動物去形容大老爺，陳太笑說：「今日你問我就覺得佢唔係似動物，係似Labubu咁可愛。」大老爺說：「唔怪之得妳成日叫我買Labubu。」陳太：「你成日去咗返工，你放多啲Labubu係屋企，就好似見到你咁囉。」接著修哥唱歌助興，修哥說：「大家相處50年真的不容易，所以一開始嘅時候就有啲情花，情花一開大家就開始。」

修哥唱歌助興。

唱畢《情花開》後，修哥祝願大家人月雙圓並送上一曲《月亮代表我的心》；大老爺也在徇眾要求下獻唱《只想一生跟你走》，現場歡呼聲不斷；工作後趕過來祝賀陳太和大老爺的張與辰也表演了《The Way You Look Tonight》和《我只再乎你》，陳太也順道公佈邀請了與辰為陳松伶撰寫新歌，陳少琪填詞，為何會有這個配搭：「因為明年2月28號我便會為陳松伶舉行演唱會，很榮幸請了與辰做音樂總監，真的很期待，希望大家到時捧場。」松松獻上了一曲《但願人長久》，唱罷她搞笑表示一定要減肥去預備演唱會；黃洛妍也有前來獻唱祝賀。在晚宴接近尾聲時，陳太笑說：「今晚酒微菜薄，希望大家玩得開心，多謝修哥、Owen哥、松松、張與辰和Janees為我們唱歌，多謝Simon大將軍和拉姑，好多謝大家今日光臨，今晚晚宴時間比較長，大家不要介意，希望看到煙花匯演可以作為補償。」 ‎

