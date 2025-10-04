范姜素貞慶祝54歲生日　傳變賣鑽戒名牌助鍾鎮濤還清2億債務

現年72歲的鍾鎮濤（阿B）與范姜素貞拍拖多年，范姜更陪他走過欠債低潮，兩人育有兩女鍾懿及鍾幗，一家人幸福美滿。日前范姜迎來54歲生日，鍾鎮濤同兩個女兒齊齊為她慶生，范姜在IG曬出合照，相中所見，范姜手捧蛋糕，皮膚白滑緊緻，面色紅潤，保養得宜！

恩愛。（IG@fan_fan_fanchiang）

切蛋糕。（IG@fan_fan_fanchiang）

一起去捧劉嘉玲場！（IG截圖）

54歲生日！（IG@fan_fan_fanchiang）

54歲生日！（IG@fan_fan_fanchiang）

54歲生日！（IG@fan_fan_fanchiang）

鍾鎮濤曾與章小蕙有過一段婚姻，二人於1988年結婚，並育有大仔鍾嘉浚和細女鍾嘉晴，可惜兩人在1997年離婚收場。鍾鎮濤因遇上亞洲金融風暴，所購房產大幅度貶值，億萬資產全數蒸發，負債逾2億港元的他在2002年申請破產，而他與前妻章小蕙的婚姻也宣告結束。其後鍾鎮濤認識了范姜素貞，女方對他不但不離不棄，還幫他處理工作上的大小事情及打理財務，更有傳范姜變賣鑽戒名牌，助他捱過破產低潮。鍾鎮濤曾在節目《媽媽你真好看》中，親寫信件表示感激：「在完全不求回報的情況下，全心全意留在我身邊，以一當十的姿態幫助我，除了生活細碎，工作上的大小安排，還照顧我一對當時還是年幼的孩子。」

開學！（微博@鍾懿Blythe）

21歲生日！（IG@fan_fan_fanchiang）

兩父女感情好好。（IG@blqthe）

鍾懿。（IG@blqthe）

在范姜的支持下，鍾鎮濤亦重新振作，2006年破產令解除，他亦成功翻身。而一直不介意名份的范姜，分別在2004及2010年相繼誕下兩位女兒，直至2014年鍾鎮濤與范姜在峇里島舉行豪華婚禮，鍾鎮濤更於婚禮上深情告白，二人相愛至今，范姜更視繼女鍾嘉晴如己出，一家人樂也融融！

2014年結婚。（IG圖片）

恩愛。（IG圖片）

一家人。（IG圖片）

一家人。（IG圖片）

鍾鎮濤與章小蕙的女兒鍾嘉晴。（微博@鍾鎮濤）

鍾鎮濤與章小蕙的女兒鍾嘉晴。（IG圖片）

Chloe強調范姜對她很好，又多次公開感謝對方。（IG@chloebee0321）

情同母女。（IG圖片）