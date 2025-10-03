高海寧成「莎莎婦女銀袋日 2025」形象大使 颱風日趕拍宣傳片

「莎莎婦女銀袋日 2025」將於 11 月 9 日 （星期日） 在沙田馬場隆重舉行，今年，大會委任了娛樂圈最強「馬場福星」高海寧（高 Ling）為「莎莎婦女銀袋日 2025」形象大使，日前高 Ling 為活動拍攝宣傳片時展現了驚人專業態度。在颱風襲港的惡劣天氣下，長時間通宵拍攝，依然笑面迎人，毫無怨言，同時更一人分飾三種不同性格的時尚女性，演技大爆發，加上多個造型盡展高 Ling 完美身材，現場工作人員狂讚演技與美貌並重。

邀約全城愛美人士以自選風格參與「莎莎婦女銀袋日」一同 Race In Style 賽出時尚，今年宣傳短片以「Race In Style 賽出時尚」為主題，鼓勵大家自選最適合自己風格的時尚造型，以最佳狀態，閃耀全場。高 Ling 於拍攝當日，分別展示了三個不同造型，包括高貴優雅的 babypink 長裙 Look 、可愛浪漫的玫瑰粉傘裙 Look 及時尚型格桃紅褲裝 Look 三個造型各具特色，完美展現高 Ling 的各種美態。

作為演員，高 Ling 覺得整個拍攝非常具有挑戰性，因為每一個造型代表了不同性格女性的美態 ，展現了不同女性的美麗，就好像是一次過演繹了三個不同角色，當問到她最喜歡那一個造型，高Ling 笑言：「小朋友才做選擇，我不選，我全部都喜歡！哈哈」拍攝當日，高 Ling 亦配戴了多頂由本地著名帽飾設計師 Phoebe Leung 設計的帽飾，配搭不同妝扮。她表示一直以來，除了覺得「莎莎婦女銀袋日」是全香港最「美」的賽馬盛事外，她對這個年度活動印象最深刻的便是極具代表性的帽飾及粉紅色。

高 Ling 直言華麗的服裝再配上精緻帽飾，讓她有轉眼間化身成名媛淑女的感覺，通宵拍攝仍無損美態 超強表演獲讚賞拍攝當日颱風襲港，大大延誤了開拍時間，為了趕進度，高 Ling 由下午開始，一口氣拍攝了接近 12 小時直至翌日清晨。在高強度的拍攝下，高 Ling 非但沒有露出疲態，更全程保持甜美笑容，積極配合導演及工作人員的要求。每拍攝完一個鏡頭，她都會看回放，其中一些鏡頭，即使導演「收貨」，高 Ling 仍會要求再多拍一「take」，希望能得到最佳效果，其專業態度及表現，深得一眾工作人員的讚許。

在拍攝訪問片段時，高 Ling 表示首次參加「莎莎婦女銀袋日」是參選完港姐的那一年，當時已經非常欣賞這個結合美與時尚的年度盛事。時至今日，能夠成為銀袋日的活動大使，高 Ling 直言自己開心了很久：「以往的形象大使不單是美女，同時更非常有氣質，而且在事業上都獨當一面，可以說是獨立女性的典範，能成為她們的一份子，我真的感到非常榮幸。」

由於過往每一位形象大使都非常出眾，因此高 Ling 今次特別做了不少準備，除了積極運動及護膚，以調整好自己的狀態外，她更做足功課，盡力了解更多有關銀袋日的資料，希望能把好玩、精彩的項目都推薦給大家： 「除了精彩刺激的賽事，每年銀袋日都有很多特備活動和禮遇，如大熱 photo booth 供大眾影相打卡、特色美食等；此外，我身邊朋友都很期待每年特製的紀念襟針，他們真的當作限量版來收藏！」高 Ling 更提醒入場的朋友要花多些心思在造型上，並一定要參加「最佳服飾大獎」，因為除了有機會贏取豐富禮品外，更可以與她一同合照，分享扮靚心得 承諾「莎莎婦女銀袋日」造型為大家帶來驚喜為了做好形象大使的工作，高 Ling 亦非常著重 11 月 9 日「莎莎婦女銀袋日」的造型，其中在帽飾方面，她主動與帽飾設計師 Phoebe聯絡及見面，期望藉此促進雙方的了解，從而設計出可突顯她個性及優點的帽飾。而在服裝方面，高 Ling 直言還沒有落實，但是次拍攝給予她不少靈感：「今天的三個造型令我有很多不同想法，特別是久未嘗試的長髮 Look，我覺得很好看，所以我會好好計劃，期望於活動當日為大家帶來驚喜。」

說到造型，高 Ling 立即滔滔不絕地分享她的扮靚心得，她表示自己一直追求健康美，因此由內到外都要兼顧。在內，她非常注重飲食，會以清淡飲食為主，更曾嘗試過一年素食，認為有助身體排毒，令自己更加精神。如果要長期在外工作，則會帶上紅棗、杞子等沖泡來喝，非常有保健功效，不過高 Ling 強調﹕「最重要都係媽咪靚湯！」除飲食外，高 Ling 亦很喜歡運動，但又怕悶，因此會嘗試不同類型的運動，包括行山、拳擊及瑜伽：「我最喜歡的是高溫瑜伽，可以 keepfit 同去水腫，更有助塑造線條。亦因為過程需要高度精神集中，這不單讓我的身體可以放鬆，心靈亦一樣，整個人都很舒服。」

在外，高 Ling 指出維持皮膚狀態穩定非常重要，因此她有三大護膚法則，第一：徹底卸妝，保持皮膚清潔；第二：全天候塗抹防曬用品，化妝不化妝都一定要做好防曬；第三：注重保濕，為皮膚帶來持久光澤。高 Ling 認為只要堅守以上三大法則， 必能完美呈現每一個妝容 。說到妝容，高 Ling 認為必須懂得找重點，譬如一個豔麗的眼妝應配合淡一些的胭脂及唇色，而當你想突出唇妝時，就應選配搭乾淨的眼妝，每款妝容只需要一個重點。同時她認為妝容與造型配合亦非常重要 ， 否則會給人錯配的感覺。正如在衣著方面， 跟潮流是可以，但一定要選對適合自己的風格 ，這樣才能突出自己的優點，展示自己最自信的一面。

自言是馬場福星 經常入場享受熱鬧氛圍，當問到她對馬匹的印象時，高 Ling 表示近年經常入馬場，因此對欣賞馬匹的狀態已頗有心得，懂得從毛色、肌肉線條及馬匹步姿去觀賞，此外，她覺得馬匹很有靈性：「有一次，我拉頭馬時，看到馬主稱讚勝出的馬匹後，那馬匹竟然主動靠近向馬主低頭撒嬌，我覺得它很有靈性，聽得懂我們的說話。」

說到拉頭馬，高 Ling 突然大笑起來，表示自己是朋友的馬場福星，只要朋友有馬匹出賽，叫上她總能勝出，她更強調在過去一年內已拉過四、五次頭馬。高 Ling 笑說： 「因為經常拉頭馬，所以每次到馬場我都覺得很開心，很幸運。因此我非常喜歡到馬場，加上場內經常有很多活動，有音樂表演，又可以品嚐美酒佳餚，所以馬場已經成為我跟朋友其中一個最常到的聚腳點，特別是遠道而來的朋友，我都會帶他們到馬場感受這個香港最 iconic 的獨有活動。」

最後，高 Ling 指出今次作為銀袋日的形象大使，一定會廣邀身邊所有人到場支持，更約定大家要以最美粉紅裝扮，配上帽飾，參與 11 月 9 日舉行的「莎莎婦女銀袋日」，與她一起享受場內的熾熱氣氛。