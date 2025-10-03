蕭正楠爆黃翠如唔識煮飯：因為佢屋企唔會揸刀

《家傳之「保」》請來譚俊彥、黃翠如、胡定欣親身體驗一次爸爸媽媽昔日從事的行業，以行動感受上一代如何在工作上努力打拼、為家人提供生活保障，並透過走入上一代的職場，啟發他們了解父母最值得保護和傳承的精神，結合歡笑與感動。

瘋狂耍花槍！黃翠如一見老公秒變活潑

本周日為節目打響頭炮的、是走到海鮮檔親身體驗黃爸爸昔日打工日常的黃翠如。為了秉承爸爸昔日兩、三點便起身開工的傳統、翠如晨咁早凌晨4點便精神抖擻開工，除親力親為為海鮮鋪好「冰床」、又落手落腳撈魚、劏魚及叫賣，可惜落力了一個早上、仍只做得200蚊生意，遭專誠受外母所託帶同「媽媽牌愛心水餃」前往探班的蕭正楠為之汗顏：「嘩！成朝做咗200蚊生意呀？喲～～好多喎咁樣，你對唔對得住青姐（海鮮檔老闆娘）呀？」之後還自告奮勇「救妻」：「我同你落去，我幫你追番啲生意先。」值得留意的是，當阿蕭一到，翠如即秒變活潑，二人以「阿姐」、「哥仔」互相稱呼之餘、仲要笑到走晒音，耍花槍耍到咁真係一絕。

蕭正楠十分鐘成功做成逾千元生意

自信十足的阿蕭，一落場除落力大聲叫賣，又落足嘴頭賣口乖：「一睇就知你靚仔啦」、「好似你咁強壯喎」、「標水喎呢隻（象拔蚌），新鮮喎」，還主動減價以退為進冧客：「多謝老細，收平你廿蚊先」，短短十分鐘已收獲逾千元港元生意額，獲讚是「賣魚嘅材料」。

首集必睇位：「夫妻鬥嘴日常」+「暖男老公事件簿」

除了阿蕭的叫賣功力，他與翠如的「夫妻鬥嘴日常」及「暖男老公事件簿」亦是節目必睇位。突襲送老婆驚喜的阿蕭，一見到翠如即笑個不停，並戲精上身問翠如： 「阿姐有冇咩靚魚，執條嚟。」面對老公的佻皮、翠如則扮發火謂：「你一點半先嚟，你點樣照顧頭家架，豈有此理！」而被罵的阿蕭則全程笑到執到金咁款、相當璨眼。但當面對努力劏魚的翠如，阿蕭即回復一本正經，全程望到實之餘、還為愛妻吶喊助威：「我係有啲擔心嘅，因為佢屋企唔會揸刀，嗰把魚刀又唔係講玩啦，仲要喺鰓位、魚肚位𠝹嚟𠝹去，我見到其實都有啲擔心：『你都幾危險架喎』。」又值得留意的是，阿蕭望住翠如劏魚個樣、好似睇緊恐怖片咁，但當見到翠如手起刀落，阿蕭又開心到變腰果眼，名副其實「愛妻號」。

廿四孝老公兼女婿阿蕭另外又受外父所託、「黃爸爸上身」與翠如大玩「傳承度測試」快問快答、兼朗讀黃爸爸寫給翠如的家書；翠如聽阿蕭朗讀爸爸家書期間還全程淚流不停，想知黃爸爸家書有幾感動？敬請密切留意周日晚首播的《家傳之「保」》。