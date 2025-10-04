林峯終不負「亞太區最受歡迎香港男歌星」之名　紅到日本開演唱會

【林峯/日本演唱會/亞太區最受歡迎香港男歌星】林峯於1999年加入TVB（無綫），其後憑努力一步步上位成為小生，擔正演出多套劇集。及後林峯於2009年首度奪得《十大勁歌金曲頒獎典禮》「亞太區最受歡迎香港男歌星」獎項，成為《十大勁歌金曲頒獎典禮》史上年資最短及最年輕的得主。不過對當時的林峯來說，獎項似乎成為負擔，更令他慘被網民取笑是「亞皆老街至太子道西最受歡迎男歌星」，更一講就講足十幾年。直到林峯的實力逐漸被肯定後，這個玩笑才慢慢被淡忘。



當年的林峯皮膚黝黑。（微博圖片）

去年林峯在DJ艾力的YouTube節目《人人話》中，曾剖白過當年得獎時，及得獎後知道被網民嘲笑時的心情：「我記得我攞完獎之後，企咗喺個Backdrop，個台後面有好多LED板，我係攞個獎之後......當宣布之後，其實我擰過去係有好多同期嘅歌手，佢哋都用眼神畀個動力我『上去，攞咗先』，跟住我個心稍為得到少少勇氣。去接完個獎之後，我記得我......因為你完咗之後仲要去後台見記者訪問，一定好多問題，我就企喺個舞台後面，企喺嗰度2分鐘，令到自己個心定返，ready我跟住要面對嘅問題，我先行出去，因為呢個係你嘅工作。」

林峯於2009年首度奪得《十大勁歌金曲頒獎典禮》「亞太區最受歡迎香港男歌星」獎項。（東星圖片）

艾力又問林峯在當時可有遇過難堪的問題，林峯坦言：「大把啦，不過無所謂嘅，都係一個經歷嚟，我覺得人生中遇到嘅所有嘢，你都係賺咗。無論遇到咩人、發生咩事，一切都係你嘅經歷、養分，都係你將來繼續認真努力落去，你成功嘅其中一個步驟。」

林峯分享當年奪「亞太區最受歡迎香港男歌星」心情。（截圖）

其實林峯年前接受電台訪問時，就曾經提及當年奪「亞太區最受歡迎香港男歌星」一獎時感到「好唔舒服」，表示：「我曾要求頒獎單位唔好頒畀我，人人都覺得我有後台先有獎，我得獎個心好唔舒服，唔想啲人覺得我唔係實至名歸！」

林峯用實力證明自己。（資料圖片）

不過，近年來林峯除了在電影圈發展如魚得水，他亦憑自身努力證明了自己並非被「捧出嚟」的歌星，而是一位真正有實力的歌手。日前（03/10）有網民轉貼日本粉絲在X的貼文，表示「陳洛軍」終於到日本開演唱會，開首更以「超突發！林峯將於明年1月31日同2月1日於東京開首個個人日本演唱會！」做標題。

林峯用實力證明自己。（資料圖片）

有網民轉貼X用戶帖文，表示林峯在日本開演唱會，因而引起討論。（threads截圖 & X@chotam1976）

與以往不同，香港網民對此持正面意見，更表示在日本開8,000人場館來說，已經十分之了不起！「咪玩啦，開8000已經好大」、「8000都細？紅館座滿12500，如果開三面台得7000」，又有人「呼籲」大家切勿搶飛：「唔好搶，因為我都要買」。

有網民轉貼X用戶帖文，表示林峯在日本開演唱會，因而引起討論。（X@chotam1976）

從宣傳單張內容所知，此次林峯演唱會票價分SS席30,000円、S席25,000円、A席18,000円，換算成港幣即約為$1,584 / $1,320 / $950。比起香港5月舉行的《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會》HK$1,080 / HK$880 / HK$680 / HK$480 貴上接近一半，有網民也指票價進取。