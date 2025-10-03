滕麗名老公被爆迫下屬OT冇補水　代夫回應再被指：講大話唔眨眼

滕麗名在《愛・回家之開心速遞》中飾演熊尚善，角色形象雖「尖酸惡死」，但十分入屋且受歡迎。日前（02/10）有網民在threads上發文，砲轟滕麗名的老公朱建崑（Matthew），指其作為Canon香港總監，卻強迫下屬OT冇補水。帖文引起廣泛關注，也有網民留言：「員工唔可以愛回家，得佢老婆可以愛回家」。



滕麗名。（網上圖片）

從帖文中可以看到，該名網民爆料，直斥滕麗名老公朱建崑「培養社畜」：「朱生話唔想『浪費』員工日間工作時間，搞咗晚間收工後training（培訓），必須出席。明逼你OT，仲要無補水。」被迫OT，大家當然敢怒不敢言，網民更指朱建崑實行的另一個方法更令人覺得誇張。

有網民爆料，指滕麗名老公強迫下屬OT 。最慘係乜？冇補水呀！（ig圖片）

「熊尚善」滕麗名，「潮生」袁文傑。（截圖）

該網民續說：「training完之後佢仲話：『日後會再加多啲夜晚training』，仲話要發問卷問大家有冇人『真係』唔鍾意夜晚training。要人打份寫字樓工射足12碼。」文末，網民更直斥：「Canon文化培養社畜。你哋嘅『唔浪費時間』，根本係浪費緊員工嘅生活、健康、家庭。打工唔係賣命呀！」

有網民爆料，指滕麗名老公強迫下屬OT 。（threads截圖）

有傳媒向滕麗名了解，滕麗名回覆指，就事件問過老公，老公表示沒有人辭職。滕麗名又強調老公當晚趕得及在七點多回家食飯：「好彩仲趕得切睇《愛回家》。」《香港01》發現，在報道「見街」後，網民又轉貼報道，並貼出一張內部文件，文件中寫上「培訓」時間為5點45分至晚上8點，並標注是強制性面對面（face to face compulsory）。該回覆也直斥「有人」講大話：「講大話唔眨眼，公開埋公司發出既電郵。朝早8：30返到夜晚20：00。無得早走。朱生發表完佢既偉論已經19：00幾，其他人無得走住，佢坐火箭去食飯？定自己就閃先人地就要繼續OT？」