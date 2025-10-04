東張女神做完激光矯視手術竟眼角膜皺摺　需再做手術重鋪角膜瓣

早前獲無綫安排加入《東張西望》擔任主持，現年27歲的俞可程 (Kanis) 憑住甜美樣子以及誘人身材，火速成為新一代東張女神。月前播出的一集《東張西望》講述巴士車長Alex遭巴士迷示愛，更令有份採訪事件的俞可程人氣急升。俞可程曾參選2024年香港小姐並晉身十強，擁有不少粉絲。她不時會於社交網分享近況。

「東張女神」俞可程。(節目截圖)

俞可程外貌甜美。（ig@kanissyu）

俞可程超性感寫真。(ig圖片)

昨日俞可程於她的IG貼出她在醫院做完激光矯視手術的照片，發長文表示：「又要同大家分享下我既連環不幸事件❤️‍🩹話說我係有好深既近視，右眼900度，左眼825度，工作時間唔定時，令我一直都長時間帶con，對我隻眼都好大負擔。所以係今個星期一book左做lasik手術。喺我做完lasik當日返到屋企唔知點解隻眼一直好痛同標眼水，但醫生話係會有d拮拮地，我當初都以為正常，醫生話第二日起身應該會睇到清楚好多，但第二日起身之後我依然睇得好模糊，返去覆診發現我兩隻眼既眼角膜皺摺埋一齊 (出現呢個情況應該好少，我都算‘幸運’🤧）所以睇野好矇糊，當日要立即進行第二次手術去重鋪角膜瓣😫😭」

俞可程在醫院做完眼睛矯視手術。(IG圖片)

俞可程續說：「聽到既時候十分擔心，好驚重鋪後又再皺褶多次，長遠會影響視力，當日全日唔敢擘大隻眼，郁都唔敢郁😆 幸好經過左幾日最後都冇事，依家隻眼都睇得清楚返啦🥰 期待唔使帶眼鏡嘅日子，以後都要提醒自己好好保護雙眼🥰

最近我都經歷都好多意外同不幸，人生總有高低起跌，其實所有既不幸都解決到，亦都係會過去，而我深信逆境係會令我成長令我更強大，保持正面，其實都無咩大不了啫😆 最重要係健康開心，如果健康有問題就係會成為你人生唯一嘅問題！我知道所有好嘅事is coming hehehehe😝💕」

俞可程以樂觀心情去面對。(IG圖片)