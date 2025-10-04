打風麥德姆｜打風帶動TVB收視　樺加沙、韋帕襲港《東張》升勁多

【麥德姆/天文台打風/TVB收視】熱帶氣旋麥德姆持續靠近，天文台在10月4日中午時間已發出三號風球，並預計至少維持至晚上10時。以往每逢「翻風落雨」，市民都會因應天文台報告而提回家，或乾脆留在家中靜待風球過去。想當然，留守家中時多數人都會選擇打開電視，所以風球的到來，亦間接地帶動了TVB（無綫）的收視。



資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高30.6點（198萬觀眾）升9點。（《東張西望》截圖）

對上一個颱風樺加沙襲港時，翡翠台節目收視飊升。《東張西望》跨平台直播收視最高30.6點（198萬觀眾）升9點，為2023年至今最高；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視26.1點（169萬觀眾）升6點，《俠醫》上星期結局周，最高收視24.2點（157萬觀眾）升3.6點。其餘星期六，日播出節目亦有0.9點至1.6點升幅。

陳豪、張曦雯主演《俠醫》上星期結局周，最高收視24.2點（157萬觀眾）升3.6點。(《俠醫》截圖)

7月份颱風韋帕襲港，天文台懸掛十號風球，TVB收視亦有明顯升幅。《東張西望》跨平台直播收視最高25.5點（165萬觀眾），升3.3點，《聲秀 序曲》最高收視23.6點（152萬觀眾），《愛‧回家之開心速遞》最高收視19.8點（128萬觀眾），升0.1點；《執法者們》最高收視20.7點（134萬觀眾）；外購劇《中年好翻身》最高收視16.6點（107萬觀眾）；資訊飲食節目《食好D》最高收視12.6點（81萬觀眾）。真人騷戀綜《女神配對計劃》，最高收視17.3點（112萬觀眾）；清談音樂節目《今晚有歌廳》，最高收視12.8點（83萬觀眾）。

颱風韋帕襲港，10號風球高懸，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，昨晚播映的資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高25.5點（165萬觀眾）。（TVB圖片）