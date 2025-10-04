50年代女星被繼母要求分家　為養弟妹做「歡場女人」認難覓對象

現年81歲的馮素波（波姐）是「影壇七公主」的大家姐，出生於演藝世家，其父馮峰是1960年代粵語電影演員兼導演。她共有10名弟妹，九妹馮寶寶是著名童星。近日馮素波在其YouTube頻道節目中，大談年輕時為了生計，在夜總會和舞廳擔任歌手的辛酸往事，自認是「歡場女人」，但因為堅持「唔帶客」而遭解僱。

馮素波指「高媽」（繼母）要求分家，當年只有21歲嘅佢帶埋細佬妹同親母一齊住。（YouTube@貼地嫲嫲馮素波）

為養家就去夜總會唱歌。（YouTube@貼地嫲嫲馮素波）

馮素波回憶60年代，仍是21歲的她因為「高媽」（繼母）提出分家，毅然離開家庭，回去與親母生活。她說：「高媽子話我哋大個喇，唔好成日靠住個妹，分家啦！」為供養由親母所生的弟妹，她別無選擇，只能投身夜總會及舞廳擔任歌手。馮素波直言當時在夜總會工作的女性普遍被社會標籤化，「點解我哋好難搵對象呢，因為佢哋認為我哋係歡場出嚟嘅女人……因為我哋曾經做過『歡場女人』……就係我呢啲，不過我一直都只係唱歌，我係靠自己唱歌令我啲同事尊重我，因為我冇耍手段搶客，甚至搶人男朋友。」

波姐當年為養家曾去夜總會唱歌，強調潔身自愛。（Instagram：borjer_alice）

外間常用「馮寶寶家姐」形容波姐，問她可曾有個想法是希望有日人家叫馮寶寶做「馮素波個妹」，她說：「從來唔諗呢啲嘢，妒忌人做咩，個個都有付出。」（網上圖片）

馮素波堅守原則，只願賣藝不賣笑，強調自己「一直都只係唱歌」，靠歌藝贏得同事尊重，「冇耍手段搶客，甚至搶人男朋友」。這份潔身自愛的堅持，卻讓她在夜總會遭受經理為難，以她「帶唔到客」為由，要求將她的薪金打八折。馮素波憶述當時的憤怒與不甘：「我係歌星，點解要我帶客？因為佢請咗一個舞廳唱歌嘅歌星，12點後嚟唱，就帶一班客嚟，就係咁複雜嘅。」她因無法接受這種無理要求，最終被解僱，幸好後來得到好友介紹，才轉往舞廳繼續歌唱事業。

波姐近年做YouTuber。（ig@borjer_alice）

馮素波憑短片《垃圾》在法國康城世界影展短片級奪得「最佳女主角」。（IG@borjer_alice）

波姐兒子已移居英國。（facebook：馮素波 - 波姐喺大廳）

近年波姐除做YouTuber外，仲好鍾意扮鬼扮馬，與年輕人拉近距離。（IG@borjer_alice）

馮素波指當年夜總會、舞廳和歌廳有着嚴格的等級之分，而她們這些在歡場打滾的女性，背後大多有着不為人知的辛酸故事。許多姊妹都是為了供養家庭、讓弟妹讀書，或為自己儲蓄一個理想，才選擇這條路。最令她心酸的是，曾有姊妹辛苦賺錢供男友讀書，結果男友學成歸來，卻帶着新歡到夜總會與她分手。這些現實讓馮素波深刻體會到「歡場無真愛」的現實。

波姐縱橫演藝圈逾半個世紀。（YouTube@MCM專業收納服務）