吳京滿族兼武狀元後代身份被質疑　歐錦棠證查無此人：我好衰嘅

【吳京/滿人/武狀元/歐錦棠】著名武打巨星吳京於1995年開始進入電影圈，第一套作品為《功夫小子闖情關》，其後受到袁和平（八爺）賞識，一連出演《太極宗師》、《小李飛刀》、《新少林寺》多套武俠劇，亦奠定了吳京作為武打明星的基礎。

吳京在《殺破狼》中的身手快、狠、準。（劇照）

吳彥祖分享一張舊照，相片中赫然為年輕的自己與吳京，二人當時樣貌已經成型！（吳彥祖IG圖片）

2005年吳京與金牌經紀人黃柏高簽約，開始在香港發展出演《殺破狼》等多部動作電影。2012年返回內地發展，數年後更因主演電影《戰狼》而爆紅。近年吳京先後拍攝《流浪地球》、《長津湖》、《長津湖之水門橋》等，票房收入亦相當之誇張。

吳京。（劇照）

講起吳京的出身，除了曾在北京市什剎海體育運動學校學習武術，入選北京市武術隊外，最為人津津樂道的，就是他自稱滿族正白旗烏雅氏後人及祖上幾代都是武狀元一事。吳京在2017年接受鳳凰衛視《非常道》節目專訪時，就曾經提及過此事。

吳京在2017年接受鳳凰衛視《非常道》節目專訪時，就曾經提及自己是滿族正白旗烏雅氏後人及祖上幾代都是武狀元一事。（YouTube截圖）

歐錦棠早年自營YouTube頻道《乜乜棠水舖》，近日內容中，他就提起吳京這位著名武打巨星。片中，他直言吳京功夫了得，電影製作也值得一看。話鋒一轉，他就提起「吳京自稱滿族正白旗烏雅氏後人及祖上幾代都是武狀元」一事。

歐錦棠搵網上資料，指很難很證據顯示吳京祖上出過武狀元。（YouTube截圖/乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

歐錦棠坦言，歷代武狀元的資料都可經網上資料查證，清代共有109個。「唔係好多，109個啫，齊唔齊呢，喺互聯網未必搵得齊，但係大部分都有。吳京話佢祖先有幾個武狀元，咁我就睇吓，姓吳嘅分別有兩個。有兩個姓『吴』，但係個『吴』同佢嗰個有少少唔同，但係姓『吴』係唔同省份。」

歐錦棠也說，大家可能會覺得這兩位『吴』氏人士是同一家族，但他就指出並不可能。因為吳京曾表示自己是滿人，因為這兩個『吴』氏武狀元都是武狀元。「以往清嘅規定，係唔可以有漢族嘅姓氏。我查過，真係屬於滿族嘅武狀元只有三位，分別係乾隆期間嘅德灝，道光年間嘅波啟善同埋嘉慶年間嘅昌伊蘇，但係呢三個都唔係屬於正白旗，一個係正紅旗，兩個係正黃旗。」

他續指，也有鑲白旗，屬於漢族的人成為武狀元，但也並不是姓吳：「理論上，如果吳京係滿族，佢會有個滿族姓氏，而唔係姓吳。」最後，他也笑言：「我好衰嘅，你講咗，我就會搵吓資料。今日同大家講咗呢件事，吳先生就唔好再講佢嘅武狀元乜乜。就算係武狀元，都睇吓你而家有咩本事啦，咁佢好有本事嘅。」