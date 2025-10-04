巨塔之后丨蔣家旻反骨琪上身繼續擺款　潘志文一原因出動私伙衫

無綫合拍劇《巨塔之后》昨晚（3日）劇情提及王啟澄（蔣家旻飾）得到萬秀琳（謝雪心飾）關鍵一票成為明塱集團主席；可惜上任不久即接連傳來壞消息，除要面對30億貸款限期、又要面對醫院被爆做假醜聞…另邊廂想盡辦法回歸明塱董事會的一妍，在為富商魏孝棠（潘志文飾）成功完成心臟手術後，即乘機在孝棠面前放柯永成（湯鎮業飾）毒針，令永城被踢出董事會，啟澄亦因而被罷免主席一職…

陳展鵬和宣萱的型格賽車look。

蔣家旻（Angel）短短一集便由「集團主席」貶回「前成員」。2022年憑《美麗戰場》中的反派角色「鍾家琪（反骨琪）」獲封「新世紀賤精」的蔣家旻、更因而喜獲萬千星輝頒獎典禮「最佳女配角」。這次Angel雖然在新劇升呢富家千金、但身上Mean味仍舊，無論得戚樣、嘴藐藐、發爛渣或是擺款，都引爆「反骨琪集體回憶」：「你現在不是反骨琪，不會成功的」、「反骨琪你太年輕了」。

蔣家旻得到謝雪心關鍵一票成為明塱集團主席，得戚樣盡現！

轉個頭就要面對貸款限期臨近，加上醫院被爆做假醜聞。

另在劇中飾演富商魏孝棠的潘志文，早在社交平台提及自己出動私伙服裝拍攝《巨塔之后》，背後原因更是十分專業：「因為我同時間拍緊《刑偵12》同《巨塔之后》，我自己都想喺造型方面有少少唔同，所以我喺《刑偵12》入面著西裝、打煲呔；去到《巨塔之后》我就買咗套中山裝，經監製同服裝指導睇過、試過、拍過相出嚟，效果ok，就決定呢個造型喇！服裝、眼鏡，同埋我戴緊嘅戒指，都係私伙架！」

潘志文在《巨塔之后》的中山裝造型。

