關嘉敏認與細John少聯絡　採開放態度迎接追求者：順其自然

因TVB綜藝節目《女神配對計劃》而受到不少關注的關嘉敏，昨日（4日）獲邀出席MMA綜合格鬥盛會活動，對於能在香港看拳賽感到非常開心，在受訪的時候就表示：「其實我有打拳嘅，之前有學打功夫，純粹係貪玩同好動。（打過比賽？）如果上雷台我打過一次，（贏定輸？）唔小心赢咗冠軍，就係《明星運動會》。」

關嘉敏表示很開心在香港看拳賽。（葉志明 攝）

而提到《女神配對計劃》中的曾展望與葉蒨文配對成功，二人以結婚為前提拍拖，問到會不會很羨慕他們，她就二話不說：「梗係羨慕啦！我哋都會約出嚟食飯，聽到佢哋Sweet嘅嘢，都覺得呢個配對節目非常之好，配對成功之餘佢哋仲可以咁Sweet。」

續提到在節目中與細John未能配對成功，現階段心情如何時，她就表示：「我平伏晒，我依家專心工作。（同細John私底下仲有冇聯絡？）少咗聯絡，因為我都知佢幾忙，所以我都少搵佢。（將來見到細John會唔會尷尬？）我唔會尷尬，因為我哋大結局都有見，大家都有講有笑。（準備好心情接受另一個人追求未？）其實就順其自然，如果有追求我都會以開放態度去接受，如果唔得都唔會勉強。」

關嘉敏表示很羨慕曾展望與葉蒨文。（葉志明 攝）

關嘉敏揚言同細John私底下少了聯絡。（葉志明 攝）

據有消息透露，《女神配對計劃》中未能配對成功的女神將有可能自動調到到第二季繼續參與，關嘉敏就表示：「我唔玩，我覺得好虐心。（可能下一季會遇到更好呢）係嘅，但係我自己就覺得未準備好。」