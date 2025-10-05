王晶爆玉女掌門人私下原來好玩得　讚對方一身體部位如棉花般柔軟

香港著名導演王晶曾拍攝過多部賣座電影，近期他在社交平台拍片大講圈中秘聞及分享個人見解，引起不少關注。近日他就大爆90年代「玉女掌門人」周慧敏私下真實性格，指她雖然外表斯文，但其實好玩得，更大爆對方身體一部位似綿花般柔軟。

王晶拍片大談周慧敏。（抖音）

王晶與周慧敏曾合作拍攝電影《精裝追女仔之3狼之一族》。（抖音）

王晶被網民問到跟周慧敏是否熟悉，他在片段中透露兩人並非深交，但合作過拍攝電影《精裝追女仔之3狼之一族》，當時自己是監製兼演員，故此跟演員們朝夕相對，所以亦了解周慧敏的個性。王晶指周慧敏性格斯文，是一位真玉女，是屬於乖巧型，但她亦有好玩得的一面：「當時我們在兩個場景進行拍攝，每天大家都玩得很開心，因為還年輕嘛。」更讚周慧敏會跟演員們一起玩，並沒有距離感。

王晶指周慧敏是真玉女，但亦有好玩得一面。（抖音）

當時電影除了周慧敏，還集合了翁慧德、張敏及邱淑貞幾位女神。（《精裝追女仔之3狼之一族》劇照）

其後王晶更大爆周慧敏一身體部位非常柔軟：「她有一個很特別的特點，她的肌肉很軟很軟，比方說我們這裏（手腕），我們這樣捏，就能感受入面的肌肉，但她很軟的，軟到兩隻手指是可能感覺到另外一隻手指的，很好笑的，她的手的肉就如棉花一樣」。

王晶更大爆周慧敏的肌肉非常柔軟。（抖音）

原來係肌肉柔軟。（抖音）

王晶大讚周慧敏顏值美得無話可說，到現在也很美，是一位真玉女。他更透露周慧敏入行後幾乎沒有緋聞，雖然一直有很多追求者，不過她基本上一直是和倪震一起。倪震曾於2008年被拍得跟小三張茆於蘭桂坊激咀，周慧敏亦曾跟倪震短暫分開，不過兩人最後在2009年結婚。