香港頂流泰國被捕獲揭「真面目」　身上一部位引死網民：身材真好

現年31歲的韓國男團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson），自出道以來人氣不斷攀升，除了擁有靚仔外型外，性格親切又無架子，是不少女仔心目中的男神，所到之處總引發轟動。日前，王嘉爾在泰國舉行第二次個人世界巡演《MAGIC MAN 2》曼谷站，兩場演出均座無虛席，王嘉爾在台上施展渾身解數，令台下粉絲陷入瘋狂狀態。而在開騷前夕，更有幸運粉絲在街頭「野生捕獲」男神，其真實狀態隨即引起網民熱討。

王嘉爾日前抵達泰國時，場面轟動。（小紅書）

王嘉爾在演唱會施展渾身解數。（小紅書）

全場座無虛席。（小紅書）

有粉絲在社交平台分享，於泰國街頭偶遇王嘉爾，並用心心眼Emoji寫道：「Jackson in thailand」。從照片背景推測，當時王嘉爾疑身處一間花店。雖然貴為國際級明星，但他私底下卻毫無架子，更大方以素顏示人。相中可見，王嘉爾戴上一頂黑色Cap帽，身穿簡約的黑色背心，未知是否連日為演唱會準備，眼神略帶一絲憔悴，但顏值依然「在線」。而在零濾鏡下，王嘉爾的皮膚狀況好得驚人，幾乎是「零毛孔」狀態。

有粉絲在社交平台分享，於泰國街頭偶遇王嘉爾。（小紅書）

王嘉爾無懼素顏示人。（小紅書）

除了帥氣神顏吸睛外，不過粉絲們也將焦點完全放在其Fit爆的Body上。一向對自我要求極高的王嘉爾，為保持最佳狀態，開騷前勤於健身。當日他所穿的黑色背心，完美凸顯出其肌肉線條，厚實的胸肌及一雙「麒麟臂」展露無遺，尤其是他寬厚的肩膀，更看到一眾粉絲「流晒口水」，紛紛留言激讚：「身材真好」、「真男人」、「肩旁頭子好好看啊」、「小小的臉+太平洋寬肩」；對身體管理如此嚴格，完全對得起「頂流」稱號。

演唱會結束後，王嘉爾特意跑到場館外，親自向守候多時的粉絲致謝。（小紅書）

滿滿的誠意。（小紅書）

每個方向的粉絲都照顧到。（小紅書）

另外，在今次個唱上，王嘉爾除了帶給觀眾驚喜連連，也非常「寵粉」，有現場粉絲在社交平台分享，演唱會結束後，王嘉爾特意跑到場館外，親自向守候多時的粉絲致謝完才離開。他不厭其煩地向各方的粉絲雙手合十，然後90度鞠躬，甚至半蹲表達感謝，整個過程長達兩分鐘之久。如此體貼又溫暖的舉動，難怪粉絲們都對他死心塌地。