58歲蔡一傑切除腦瘤後康復神速　草蜢合體廣州騷爆汗跳唱45分鐘

現年58歲的蔡一傑去年10月自爆切除腦部腫瘤，並公開光頭上的U型疤痕照片，觸目驚心。經過大半年休養，今年7月底，蔡一傑與草蜢兄弟蔡一智和蘇志威齊齊為Kelly陳慧琳的紅館演唱會擔任尾場嘉賓；前晚（3日）他們再次出動，在廣州南沙音樂秀場為「2025超級草莓音樂節」擔任第二日的表演嘉賓。一行二十幾位樂手和舞者團隊震撼登場，由黃昏唱到日落，他們稱在台上看着日落的magic hour，與近兩萬觀眾的熱情反應，構成夢幻般畫面，非常感動和難忘。

草蜢出場，以《失戀》、《暗戀的代價》和《華麗舞台》等勁歌熱舞打頭陣，炒熱氣氛。他們台上預告明年一月底將再到廣州舉行草蜢「RE : GRASSHOPPER演唱會」，觀眾歡呼。之後演唱《ABC》、《半點心》和萬人大合唱《寶貝對不起》。當然還有新鮮出爐、由蔡一傑作曲的新歌《老的辣》，壓軸表演《忘情森巴舞》，全場high爆。

45分鐘爆汗演出後，草蜢大呼「好爽」！身材fit爆、態狀極佳的蔡一傑，在台上說：「我哋好耐無做戶外騷，而且第一次參與『草莓音樂節』，好多後生嘅觀眾都識唱我哋嘅歌，好似做緊草蜢演唱會咁。」蘇志威說：「我哋好鍾意喺音樂節表演，因為可以將草蜢嘅歌帶畀不同年齡層嘅樂迷。」蔡一智說：「黃昏時候做戶外騷，觀眾望上舞台見到好靚嘅燈光，我哋望住觀眾加上黃昏日落magic hour嘅畫面好靚，好特別嘅彩蛋！」

出道40年，無數戶外演出之中，蔡一傑最難忘出道第6年的歌迷會成立日戶外演出，他說：「當日傾盆大雨，周圍水浸，我哋決定繼續開騷，我哋汗水同雨水融合又唱又跳，好難忘。」而蔡一智和蘇志威表示最難忘是2021年，為紀念師傅梅艷芳，在渡輪上舉行的迷你音樂會。蘇志威：「當日喺海上由日頭唱到夜晚，又係magic hour，晚上維港景色，好難忘。」

今年中秋節期間，草蜢將身在武漢演出，蔡一智說：「好開心，中秋節同成班親密戰友一齊表演和賞月，係最好嘅節目。」蘇志威說：「Dancers同埋Band都係草蜢團隊大家庭，可以喺中秋節同佢哋一齊演出係我哋嘅榮幸。」蔡一傑更發起「交換月餅」遊戲，期待抽中特別款式的月餅，蘇志威揚言會帶埋囡囡Yumi出品的月餅應節。

另外，適逢音樂總監何秉舜生日，演出前草蜢團隊在後台為他慶祝，唱生日歌和切蛋糕，非常熱鬧。而同場演出的周柏豪和莫文蔚先後與草蜢在後台相遇，他們開心聚舊並互相打氣。

