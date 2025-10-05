戀綜後首次情侶檔上陣　葉蒨文孖曾展望甜蜜助陣暗示曾收花

早前有品牌重磅聯手中國炙手可熱的塗鴉及波普藝術大師李昱昱(Yoyo Lee)，於9月27日至10月12日期間，在尖沙咀打造藝術體驗展，本次活動日前更邀請人氣情侶檔葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）親臨現場，分享他們對「花語心意」的獨特感悟，為展覽增添浪漫驚喜！

葉蒨文孖曾展望情侶檔上陣。

是次展覽特別邀請到人氣情侶檔葉蒨文和曾展望親臨現場，分享他們對「花」與「心意」的獨特體會。葉蒨文分享道：「以前我不太喜歡收到花，因為覺得鮮花終會凋謝，象徵不了永恆的愛情。但長大後開始明白，每一朵花其實都承載著送花者的心意與當下的情感，那份期盼與祝福才是最珍貴的。」 她更甜蜜補充：「最近收到花的時候，我特意用相機記錄下來。雖然花會凋謝，但照片中的花朵與那一刻的心意卻會一直留存，讓我永遠記得這份情感與承諾。」 Sophie繼續說：「好開心今日獲邀參與活動，今次活動正好提醒我地理財及保障嘅重要性，因為呢個係實踐承諾同實現安心嘅第一步。 講到心意，GM直言：「對我來說，啟發到我為未來計劃嘅想像，當然都寓意著我們把對家人的愛與責任，轉化為對未來的堅實保障，確保我們的愛與生活，能像花一樣，在歲月裡不斷增添色彩，豐盛而安心。」

葉蒨文孖曾展望甜蜜助陣暗示曾收花。

