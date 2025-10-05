黎耀祥身形發福淪內地主題樂園賣藝？　網民讚敬業：唔使跳舞就好

近年不少TVB藝人都北上發展，一班視帝視后尤其吃香，當中近年移居中山的三屆視帝黎耀祥，在大灣區有極高人氣，密密登台、直播帶貨豬籠入水。不過近日，竟有網民捕獲他在內地主題公園園區內「賣藝」？引起網民熱議。

近日有網民在社交平台分享在廣州一個主題樂園驚見黎耀祥的身影。從影片可見，黎耀祥近年似乎生活相當寫意，明顯心廣體胖，凸出一個渾圓小肚腩。雖然身材發福，但視帝的演技卻沒有半點生疏。他頂著酷熱天氣，穿上《巾幗梟雄之義海豪情》中「劉醒」的服飾，肉緊地重演「吔屎啦，梁非凡！」這經典一幕，依然七情上面，由眼神到表情，再到聲線都戲味十足，吸引大批遊客圍觀，近距離一睹這位三屆視帝的精湛演技。

黎耀祥表現極之親民，在樂園餐廳用餐時，更與群眾打成一片，有講有笑，一點視帝架子都沒有，難怪有人直言：「好似幾十年老街坊咁，好親切呀」。而在留言區中，有網民留言笑指「劉醒」變了「肥醒」：「劉醒好環境喔，發曬福」，質疑是否替身而已？不過隨即有網民笑言從聲線可以肯定是本尊無誤。

另外，也有網民好奇堂堂三屆視帝竟要到主題樂園景區「工作」？其實非也，有網民解答黎耀祥此行其實是獲樂園邀請，出席「玩聖節」的開園特別活動，重演「劉醒」這個經典角色，並大讚他敬業：「看著都熱，tbb的演員太敬業了。」也有網民笑說：「唔使跳舞就好」。