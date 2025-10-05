NBA球迷日｜姜濤壓軸Solo變與兩隊友拼盤騷 大會回應難平姜糖怒火

NBA將於下個星期六（11日）於澳門舉辦球迷活動，不但邀請了NBA球隊到澳門打表演賽，更請了MIRROR成員做嘉賓。而早在8月的初版宣傳中，就列明歐陽靖（MC Jin）負責開場表演、姜濤為壓軸表演。

Edan、Stanley和姜濤一向是籃球迷，去年去洛杉磯睇NBA撐湖人，並坐在Celeb Row明星席上，表示終於夢想成真之餘，更獲NBA官方轉發三子的照片！（資料圖片）

8月公布的活動海報中，一早都有MC Jin、姜濤、Edan、Stanley。（網上圖片）

活動門票價格最貴飛為$4988一張，不過一班忠實姜糖為見偶像，當然大手筆課金，門票早已售罄。然而事件近日卻突然引發是非，原因是大會最新的活動流程中，壓軸嘉賓不只姜濤一人，還有兩位MIRROR隊友呂爵安Edan、邱士縉Stanley，有已買飛的姜糖就非常不滿，指由單人壓軸變「拼盤Show」。有人留言：「賣完飛後先改動rundown實在不能接受，將一個人的solo表演環節分成三份，令姜濤只得三份一時間表演。」、「諗住當初只有姜壓軸點到有兩三首歌，而家係咪變咗要平分一人一首呀？我本人感覺好大落差」、「其實對姜唔公平，對買飛D人係欺騙呀」、「我都係因為”姜濤壓軸表演＂搶飛的」

不過姜糖近日發現，「壓軸表演」由姜濤變成共三位MIRROR成員進行，質疑因此會削減了偶像的表演時間，由獨佔整個壓軸時段變三人平分。（網上圖片）

姜濤表達憤怒。（Threads）

其實8月時NBA香港的社交平台，已公布過到時會有Edan和Stanley參與是次活動，三位鏡仔都各自有拍片宣傳，不過當時姜濤說：「當日，我亦會為大家帶嚟一個精彩嘅表演。」而Edan和Stanley則說：「到時我都會嚟到現場，同球隊同傳奇球星進行互動。」未有提到將會表演。

而Edan則說：「到時我都會嚟到現場，同球隊同傳奇球星進行互動。」未有提到將會表演。（IG@nbahk）

Stanley跟Edan一樣，都是說：「到時我都會嚟到現場，同球隊同傳奇球星進行互動。」未有提到將會表演。（IG@nbahk）

而爭議爆發後，主辦方就在NBA Hong Kong社交平台回應：「造成各位fans嘅誤會，我們深感抱歉。統一回應大家嘅疑問：各位藝人演出為個人演出（獨唱），藝人排序按照演出順序，一切環節以現場呈現為準」不過姜糖就仍然留言表示非常不滿，斥大會「違反商品說明條例」、偷換概念、誤導消費者，有人要求退票；不過亦有人指姜糖這樣炮轟大會，會令三位鏡仔十分尷尬，影響他們關係。

主辦方就在NBA Hong Kong社交平台回應事件，解釋各位fans的「誤會」。（facebook@NBA Hong Kong）