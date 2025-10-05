葉蒨文曾展望互爆私底下甜蜜肉麻暱稱　叫「罐罐供應商」有原因

【葉蒨文/曾展望/女神配對計劃】《女神配對計劃》「最襯CP」葉蒨文（Sophie）和曾展望GM今日（05/10）情侶檔合作主持TVB電競節目。他們坦言，就算不是工作時間也會見面，而且相當頻密。葉蒨文：「真係見得好多，日對夜對咁濟。」更表示因節目而接觸更多遊戲。



曾展望上演霸道總裁式親吻葉蒨文。（TVB圖片）

她續說：「成日約出嚟打，所以見面多咗。」曾展望說：「有機會就約，可能夜晚各自喺屋企傾住電話打機。如果唔係見面，都一定係傾住電話打機。」中秋佳節，大家都會團圓食飯，但他們就表示時間上不合，所以未有機會「見家長」食飯。

葉蒨文同曾展望勁襯！（陳順禎 攝）

雖則如此，但葉蒨文就表示媽媽對於曾展望的印象十分好，她說：「佢哋去咗中山遊玩。其實我媽咪留意佢（曾展望）啲嘢多過我！好似啲網民咁，追我哋呢對CP。佢連GM以前中學彈結他，跳舞啲片都煲晒。」此時曾展望插話：「真係有睇？」葉蒨文回答：「真係有！其實有啲片係佢send畀我，笑死我。」她續說：「佢覺得GM係一個風趣幽默，喺佢身邊都會幾開心嘅男仔。佢成日都問我哋，私下相處有咩甜蜜嘢。講俾媽咪知啦，好似真係追CP咁。」葉蒨文表示，繼父的反應較平淡，給予很大自由。

葉蒨文曾展望互爆私底下甜蜜又肉麻暱稱。（陳順禎 攝）

葉蒨文更大爆，媽媽有問他們互相的暱稱。曾展望回答：「（電話簿）唔係set我做曾展望。」葉蒨文：「係『罐罐供應商』，因為佢成日都覺得我好似貓，咁我就覺得佢好似『罐罐供應商』。」曾展望有點害羞，也回答，愛暱稱葉蒨文做貓：「佢係加菲貓嘅朋友，蘇菲貓。（單字叫貓？）兩隻字，貓咪。」葉蒨文：「佢成日幫我改花名㗎。」曾展望：「可能一三五同二四六都唔同。（唔同人？）都係呢個人，唔同名啫。」葉蒨文：「講住一個先，我怕醜。」曾展望又補充：「講多個囉，小貓咪。」

原來葉蒨文會稱呼曾展望做「罐罐供應商」，而曾展望會叫葉蒨文做「小貓咪」。（陳順禎 攝）

《2025特戰英豪巴黎全球冠軍賽》，TVB節目嘉賓。（陳順禎 攝）

《2025特戰英豪巴黎全球冠軍賽》，TVB節目嘉賓。（陳順禎 攝）

曾展望。（陳順禎 攝）

葉蒨文。（陳順禎 攝）