炎明熹真正超前部署　被TVB雪藏前數月已秘密註冊公司「然后」

炎明熹（Gigi）近日終於正式復出，自參加《聲夢傳奇》奪冠入行後，被喻為「TVB金蛋」，吸金力強亦憑《聲生不息》在內地打響名堂，惜雙方後來傾續約不果，炎明熹被無綫停工雪藏逾一年，就連台慶等大騷亦冇影。

隨著與無綫的合約正式劃上句號，炎明熹近日正式復出，在她「入雪櫃」期間，多次有傳聞指內地公司、英皇娛樂、Sony Music出天價希望將這位小天后羅致旗下，不過最終炎明熹卻未有簽約任何唱片公司，而是宣布自組公司「然后」工作室，她解釋這個名字是因為她口頭禪經常講「然後」，而「后」則代表著「天后」。

早前有報道指，炎明熹早在2025年2月、即大約是與TVB完約前7個月，已「超前部署」開定公司，不過按查冊資料顯示，確實註冊日期其實更早！炎明熹原來早於2024年2月9日，即超過一年半之前已經從公司註冊處註冊「然后工作室有限公司」，該公司英文名是「NQ Studio」，不論是炎明熹原本想用的「Natural Queen」名字，抑或最終敲定的「Natural Quality」都一樣是以「NQ」開首，相當吻合。

按查冊資料顯示，炎明熹其實早於2024年2月9日，即超過一年半之前已經從公司註冊處註冊「然后工作室有限公司」，當時她與無綫尚未爆出續約糾紛。（公司註冊處）

炎明熹在去年6月首度爆出因合約談不攏被無綫雪藏一事，但原來在正式入雪櫃前數月，她已鋪定路成立個人工作室，或許當時她已深知雙方續約機會微，為離巢自立門戶作好未雨綢繆的打算。去年7月曾有報道指，炎明熹與TVB續約的條件是要求對方準時出糧，當時已有網民認為炎明熹年僅19歲已敢開聲挑戰「拖糧文化」，是「00後整頓職場」的先驅；而最終她決定放手一搏開公司自己話事，雖然笑言「都唔知呢間公司做幾耐，可能聽日就……」但她有勇氣不再受制於任何經理人公司，寧願試咗先算，這種精神確實進一步再展現自己是「00後整頓職場」的模範。

