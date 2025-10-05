羅毓儀準備見家長「好事近」？　林俊其屋企有一物令對方呷醋

【女神配對計劃/林俊其/羅毓儀】《女神配對計劃》後，多對配對成功的CP持續受到關注，林俊其和羅毓儀這對CP討論度也十分高。林俊其日前（05/10）出席《英雄召集：超級電競大派對》拜神儀式時接受《香港01》訪問，他爆料最近兩人感情升溫，而且發展穩定，更表示已準備「見家長」，看來是好事近？



羅毓儀在接受《東張》訪問時亦主動親吻林俊其。(影片截圖)

林俊其坦言，認識了羅毓儀後，自己的生活習慣改變了不少。羅毓儀多了玩遊戲這個愛好之餘，自己也受對方鼓勵而學習唱歌，最近更將唱歌片擺上網與大家分享。他更透露，早前羅毓儀已到訪家中食飯。

林俊其講起羅毓儀就甜絲絲。（陳順禎 攝）

問到是否已經「見家長」？他回答：「見家長仲未，但係將會。中秋佢都會嚟我屋企食飯。（你會唔會去佢屋企食飯？）本來會，但係今日做嘢所以錯過咗。我哋而家逐漸融入咗對方社交圈子，我會同佢朋友一齊玩桌上遊戲，佢又會同我去朋友一齊食飯，飲咖啡。」

他透露，第一次直播時，羅毓儀到他家中，那時候就為了能夠以乾乾淨淨環境示人，所以執拾了家裏，用了近7個小時，他說：「我要準備定呀，我嗰日執咗7個鐘，唔講唔知以為我搬屋。我間房都算乾淨，但係因為佢上嚟，所以我覺得要再乾淨啲。（要一塵不染？）係呀，我拖地都拖咗兩次。（有冇收埋啲珍藏？）冇呀，因為全部都係K-POP，New Jeans，aespa。（會唔會呷醋？）真係呷醋就唔會，但係會表現吓，（她問）：『你點解淨係放佢嘅？』我都會放返張相出嚟，因為之前拎咗張閃卡。」