李婉華移民加拿大逾20年感慨今非昔比　憂孖仔前途一原因難回流

現年57歲的李婉華在2003年與加籍股票經紀李守正結婚，育有一女兩子，婚後淡出娛樂圈，並隨丈夫移居加拿大溫哥華生活。日前李婉華在其YouTube直播節目中，感慨加拿大近年社會問題多多，已今非昔比，並暗示萌生回流香港的念頭。

李婉華移民加拿大逾20年感慨今非昔比。（YouTube@婉華時報）

李婉華指自己一直不捨得離開香港，「好鍾意香港嘅節奏」，指當年到加拿大讀書，曾因嚴重思鄉而放棄升學，但因為遇到老公才留在加拿大生活。在當地住了20多年，李婉華表示對現今的加拿大感到陌生和失望，直播中多次發出唉聲，直說：「以前嘅加拿大唔係咁樣㗎！」她指現在加拿大經濟十分差，治安惡化，年輕一代缺乏機會，大罵當地官員：「你哋啲官唔會冇糧出，係我哋班後生搵唔到工，係我哋窮之嘛，冇錢又要攞救濟，跟住惡性循環。」

李婉華的22歲大女Natalie早前以高等榮譽從多倫多大學畢業，未有投身社會工作，選擇繼續升學，到美國名牌學府紐約大學（NYU）修讀市場學系碩士課程。反而，對於一對16歲的雙胞胎兒子的前途更為擔心，她無奈地說：「讀完書都唔知有冇嘢做」，讓她有些微回流香港的想法，但因兩子不懂中文，擔心追不上學業成績，處於兩難局面。節目尾聲，她亦以一位母親為子女前途難掩憂心，「唉……加拿大依家真係好艱難。」

李婉華擔心兩子畢業後難在當地搵工作。（YouTube@婉華時報）

李婉華早前一家五口返港，一對16歲孖仔罕有曝光。（影片截圖）

兒子正處於發育期，仍有baby fat，臉上長暗瘡。（影片截圖）

其實李婉華已不是首次談及對加拿大未來的憂慮，多次在直播中批評加拿大政府以「大愛」、「人權」立場，支持未成年人士認清性取向，甚至不反對他們做變性手術。她亦批評加拿大政府向吸毒者提供地方讓他們吸毒，及聲稱「較安全」的毒品。

同大女一齊做直播。（YouTube截圖）

Natalie對娛樂圈甚感興趣。（ig圖片）

Natalie早前以高等榮譽從多倫多大學畢業，現到美國名牌學府紐約大學（NYU）修讀市場學系碩士課程。（ig圖片）