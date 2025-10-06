曾展望GM認靠葉蒨文上位　捱6年要做兼職幫補：唔敢話自己好辛苦

【曾展望GM/女神配對計劃】曾展望（GM）於2018年入行加入TVB節目《#後生仔傾吓偈》，多年來事業浮浮沉沉，直至參加《女神配對計劃》，與葉蒨文配對成功，因而走紅受觀眾認識。曾展望日前（05/10）出席電競節目時接受《香港01》訪問，他謙虛的說，不認為自己走紅，只是因為節目《女神》而被觀眾認識。



曾展望上演霸道總裁式親吻葉蒨文。（TVB圖片）

「（多咗人認識）當然係開心，收獲咗大家咁多支持。網上面咁多fans，除咗讚我都會有好多有建設性建議畀我，從觀眾角度話俾我聽，點樣會好睇啲，我自己都會好用心咁去睇，睇吓點樣去改進。」

曾展望在《金宵大廈2》和《愛・回家之開心速遞》飾演返道士。（截圖）

會有網民說，他因為葉蒨文而被人所認識。他亦坦言：「我唔會介意，因為呢個都係事實。我的確係參加咗，先有機會多啲人認識我。我反而會聚焦係開心位，透過呢個節目多咗人了解我個人係點，開始對我有興趣。」

《女神配對計劃》葉蒨文同曾展望呢一對真係好sweet。（IG@sophieysm）

他透露，自己個性喜歡「氹人開心」，所以入行也算是適得其所。「有機會氹大家開心，我都開心。」約6年前透過《#後生仔傾吓偈》而入行，他直言當時並沒有思考太多，只是本着一個讀書以外兼職的心態，後來才將做幕前成為職業。

曾展望GM表示，自己的確是因為參加《女神配對計劃》而被觀眾「看見」。（陳順禎 攝）

全職做藝人，幾乎每位都曾經歷過辛酸。他分享說：「我相信唔係得我一個，有好多人都要喺呢一行磨練好耐，尤其係而家經濟大環境都唔係幾好，我都係其中之一個啫。我唔敢話自己好辛苦，我都係屬於比較幸運嘅一群。我已經好感恩。」

曾展望GM自言自已算是幸運的一群。（陳順禎 攝）

談到辛酸史，他表示曾經有好幾年時間，因為收入不足而需要外出打工去支持自己做幕前。「去到真係唔夠洗嘅時候，就要做兼職。（做咩兼職？）呢個就唔方便透露，兼職啦，收入都比較唔穩定，咁我就搵方法令自己可以繼續追夢。時間比較flexible，可以自己挑選時間。」

曾展望GM於《愛・回家之開心速遞》演出一角。（截圖）

有沒有曾被批評「不如轉行，唔好做幕前啦」？他回答：「又真係冇人話我唔適合，反而有一段時間，我覺得自己唔適合。有一段時間，我自己懷疑自己。我覺得自己懷疑自己，比人哋懷疑自己更難處理。度過呢段時間，都落咗幾多苦功。我聽過自己懷疑自己，喺呢個娛樂圈好多人都係必經階段。（懷疑啲乜，懷才不遇？）可能有陣時係緊張，緊張就影響咗發揮，自己就Focus喺結果上面，而唔係點解自己做得唔好，但係靜心落嚟，其實做得唔好係因為緊張，咪處理自己緊張問題，下次就睇吓有冇第二個發揮。」