沈宗賢曹越破天荒首次於商場合唱　透露會同「中聲」家族慶中秋

《中年好聲音2》的人氣唱將沈宗賢及曹越昨日（5日）出席將軍澳一商場舉辦的「Music Jam」活動，與現場的數百粉絲共同慶祝中秋佳節。兩人各自演繹多首耳熟能詳的經典歌曲，更破天荒首次在商場合唱，引起粉絲尖叫連連，掀起全場的高潮！

《中年好聲音》唱將沈宗賢、曹越合體現身「 Moonlight Music Jam」活動。(公關提供)

兩人各自演繹多首耳熟能詳的經典歌曲，更破天荒首次在商場合唱。(公關提供)

活動上，兩人亦分享了自己對中秋的回憶與感受。來自大馬的沈宗賢表示：「今年很高興與同事一同做義工，提前與老友記慶祝中秋節，很有意義。」 沈宗賢也透露，早前與「中聲」家族齊齊慶祝中秋：「很開心見到不少老友，好似有黃博、劉洋、李金凱等，還有評審肥媽、韋綺姍、張佳添等前輩。大家的關係就好似一家人，氣氛非常熱鬧，也更感受到節日的團圓氛圍。」

沈宗賢也透露，早前與「中聲」家族齊齊慶祝中秋。(公關提供)

《中年好聲音》唱將沈宗賢落力獻唱多首經典金曲。(公關提供)

《中年好聲音》唱將沈宗賢落力獻唱多首經典金曲。(公關提供)

《中年好聲音》唱將沈宗賢落力獻唱多首經典金曲。(公關提供)

來自大馬的沈宗賢表示：「今年很高興與同事一同做義工，提前與老友記慶祝中秋節，很有意義。」(公關提供)

曹越則表示：「中秋節是一個屬於團聚的日子，很高興能與歌迷一同在將軍澳中心慶祝。在這個特別的節日為大家獻唱，感覺很親切，份外窩心。」曹越亦大爆在看「中聲2」時已經很欣賞沈宗賢：「沈宗賢的聲音很有感染力，閉上眼去聽，好似可以代入到一個故事入面。今日能夠和他同台合唱，是中秋最特別的禮物！」

曹越亦大爆在看「中聲2」時已經很欣賞沈宗賢。(公關提供)

曹越則表示：「中秋節是一個屬於團聚的日子，很高興能與歌迷一同慶祝。」(公關提供)

曹越則表示：「中秋節是一個屬於團聚的日子，很高興能與歌迷一同慶祝。」(公關提供)

曹越則表示：「中秋節是一個屬於團聚的日子，很高興能與歌迷一同慶祝。」(公關提供)

活動最後，沈宗賢及曹越與在場支持者一同大合照，場面熱鬧溫馨，亦為粉絲留下特別難忘的中秋回憶。