甄澤權8年後再開世界巡迴魔術之旅 與女兒一齊巡演留下美好回憶

著名魔術師甄澤權（Louis Yan）於2014年開始了他的世界魔術巡演，已在香港、多倫多、洛杉磯和墨爾本等地展示他的才華。2017年，他在拉斯維加斯的The Cosmopolitan酒店舉辦個人售票魔術演出，圓了所有表演者的夢想。

如今，時隔八年，甄澤權再次夢想成真，成為首位亞洲魔術師兩度在拉斯維加斯演出世界魔術巡迴， 實為創舉。此次演出將在拉斯維加斯最大的劇院之一Resorts World Theatre舉行，最多可容納5000名觀眾，曾有Katy Perry和Janet Jackson等明星在此演出。甄澤權表示：“能在這樣一個聲望卓著的舞台上演出，真是無上的榮耀。我興奮地成為首位在拉斯維加斯舉辦兩場世界巡演演出的亞洲魔術師。”

甄澤權世界巡迴魔術之旅即將演出日期安排：

2025年10月11-12日： 澳門銀河G Box，星期六晚上8點，星期日下午3點

2025年10月18-19日： 澳門銀河G Box，星期六晚上8點，星期日下午3點

2025年10月25日： 拉斯維加斯Resorts World Theatre，晚上8點

2025年11月15日： 三藩市Graton Casino，晚上8點

甄澤權開心地表示：「當我得知演出確認時，我一時無言以對。能在拉斯維加斯擁有一場個人演出是所有表演者的夢想。2017年是我入行的第十年，能夠實現這個夢想讓我無比激動和自豪。我希望將華人魔術帶向世界，讓更多人認識到我們的藝術。沒想到8年後再有機會登上拉斯維加斯這個舞台演出，意義非凡！因為早在三年前曾經患上突發性心臟病，明白要好好珍惜與家人相聚時間。所以今次決定連同了女兒一齊巡迴表演，希望可以留下美好回憶，實踐我人生中最大、最有意義的魔術。」

在前往拉斯維加斯之前，甄澤權已經看到拉斯維加斯大道上有許多宣傳海報和廣告牌，感動不已。他說：「走到大道上，遠遠就看到我自己的大型廣告牌，能在拉斯維加斯大道上看到這樣的自己，真是榮幸與驕傲。旁邊的廣告都是我偶像，比如大衛·高柏飛等。」他已經在想像演出結束時再一次用「我來自香港」來介紹自己，這幾乎讓他感動得想哭。

出席現場支持的好友 - 何雁詩為甄澤權感到非常驕傲，亦表示見證他多年來的努力和為夢想的追求，能夠在如此高的舞台上演出實屬不易。更分享在美國演出的經驗，希望幫助他減輕壓力，未能出席是次記者會的多位好友，鍾嘉欣、吳若希、陳庭欣，Bob以及草蜢亦透過影片表示支持並送上祝福。