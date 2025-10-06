羅浩楷前往老人院探老友　張偉文「皮包骨」秦煌雙腳發黑

76歲的羅浩楷自2016年發現身體出現毛病後便幾乎絕跡幕前，他雖然患上柏金遜症需以輪椅代步，但根據其他傳媒報道，他仍然堅持於中秋節前夕「送暖」，而他送暖的對象就是有「靚聲王」之稱的張偉文及有「老頑童」之稱的秦煌。

76歲的羅浩楷自2016年發現身體出現毛病後便幾乎絕跡幕前。(網上截圖)

羅浩楷患上柏金遜症需以輪椅代步。（葉志明 攝）

有報道指羅浩楷與鄧英敏及方俊一同去安老院送暖，他呼籲大家要多照顧年老演藝人。他們先到護老院探訪張偉文，張偉文經歷腰患、糖尿病、失智症及壓瘡折磨，體重只剩下110磅。而張偉文面容凹陷，更驚現「皮包骨」，情況令人心酸，情緒不穩的張偉文更不時大叫。羅浩楷更送上「利是」給張偉文，而方俊則透露張偉文腰部壓瘡感染問題已轉穩定，但羅浩楷亦坦言自己的情況跟張偉文差不多，他因為受柏金遜症影響，以致肌肉僵硬手震，連外出吃飯坐一小時都不行。羅浩楷哽咽社會沒有為他們做任何事，連打針都要花費3萬元，他即感嘆：「基層點負擔？」更直指張偉文一個人住在護老院很寂寞，自己亦嘗試過，所以他希望多一點人能關心一下。

張偉文睇落好攰（葉志明攝）

張偉文經歷腰患、糖尿病、失智症及壓瘡折磨，體重只剩下110磅。

之後他們一行人去了另一間護老院探訪秦煌，秦煌因為心臟問題而令雙腳發黑兼腫脹，導致連鞋都無法穿。雖然秦煌身體情況不好，但他仍然精神奕奕與羅浩楷聊天，連羅浩楷都表示「真係好掛住你」。因為有「老頑童」秦煌，所以場面即時變得歡樂，令曾經有放棄治療念頭的羅浩楷都輕鬆不少：「個人係鬆啲及開心啲。」

秦煌雙腳發黑。（陳順禎 攝）

秦煌有「老頑童」之稱。（網上圖片）