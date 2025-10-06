湯怡的「愛情結晶」日前離世　洪卓立亦悲痛發文懷念

藝人湯怡與前男友洪卓立的「愛情結晶」日前離世，湯怡前日（4日）於社交平台發長文表示思念之情。他們養了十餘年的愛犬「肥膏」日前離世，讓她傷心不已。

湯怡與前男友洪卓立的「愛情結晶」日前離世。(ig@hungcl)

湯怡與前男友洪卓立養了十餘年的愛犬「肥膏」日前離世，讓她傷心不已。(ig@yuenkaka)

湯怡與前男友洪卓立養了十餘年的愛犬「肥膏」日前離世，讓她傷心不已。(ig@yuenkaka)

麥QQ都睇住肥膏大。(ig@hungcl)

湯怡與前男友洪卓立的「愛情結晶」日前離世。(ig@hungcl)

「一日廿四小時都唔夠用」的湯怡近年除了照顧女兒「麥QQ」外，還有自家烘焙品牌工作，認真一天比一天忙。但是日前愛犬「肥膏」離世令她傷心到在社交平台發長文：「每一次嘅見面都可能係最後一次，估唔到尋日我哋約定咗今日見面，忽然間就被帶走了！你陪我我陪你走過咗咁多年，希望你感到幸福。」

「一日廿四小時都唔夠用」的湯怡近年除了照顧女兒「麥QQ」外，還有自家烘焙品牌工作。(ig@yuenkaka)

日前愛犬「肥膏」離世令湯怡傷心到在社交平台發長文。(ig@yuenkaka)

湯怡難忘與「肥膏」多年來的點滴，她回憶著：「記得每次帶你出街，一拎狗繩你就好興奮係咁吠，就算十幾歲都好，都好似個小朋友一樣。」她更指「肥膏」近兩年身體開始變差，她對離開已經有了預備，只是她沒想過會這麼突然。

湯怡難忘與「肥膏」多年來的點滴。(ig@yuenkaka)

湯怡更指「肥膏」近兩年身體開始變差，她對離開已經有了預備。(ig@yuenkaka)

湯怡難忘與「肥膏」多年來的點滴。(ig@yuenkaka)

湯怡更指「肥膏」近兩年身體開始變差，她對離開已經有了預備。(ig@yuenkaka)

湯怡除了寫下對「肥膏」的不捨外，更寫下祝福語：「依家你喺天際上翱翔，要繼續奔放啊！」粉絲紛紛留言送上安慰。

湯怡除了寫下對「肥膏」的不捨外，更寫下祝福語。(ig@yuenkaka)

湯怡除了寫下對「肥膏」的不捨外，更寫下祝福語。(ig@yuenkaka)

而曾與湯怡拍拖11年的前男友洪卓立亦有發文懷念曾一同撫養的「肥膏」：「這段日子辛苦你了，希望你下輩子當個健康幸福的人吧，謝謝你擔當了我們15年的開心果。」

洪卓立亦有發文懷念曾一同撫養的「肥膏」。(ig@hungcl)

洪卓立近來都有在社交平台發文貼出「肥膏」。(ig@hungcl)

湯怡長文內容如下：

每一次嘅見面 都可能係最後一次

估唔到尋日我地約定咗今日見面

忽然間就被帶走了

你陪我我陪你走過咗咁多年 希望你感到幸福

記得每次帶你出街 一拎狗繩你就好興奮係咁吠

就算十幾歲都好 都好似個小朋友一樣

記得你比其他狗蝦 我第一時間衝出嚟捍衛你直到而家✨

記得每次幫你沖涼剪毛 剪剪下你會坐喺度瞓著咗

記得淇淇生完BB 我特別照顧佢地

你呷醋跳上我度weewee🤗

記得你第一日返嚟 啲毛又長又鬆（但好瘦）

家姐睇你個樣感覺好肥仔 就幫你改名做 肥膏

呢兩年你身體開始變差 唔再好似以前一樣咁活潑

而家你喺天際上翱翔 要繼續奔放啊

換個方式去愛你 愛你啊肥膏仔❤️



湯怡愛犬「肥膏」。(ig@yuenkaka)

湯怡愛犬「肥膏」。(ig@yuenkaka)

湯怡愛犬「肥膏」。(ig@yuenkaka)

湯怡愛犬「肥膏」。(ig@yuenkaka)

湯怡愛犬「肥膏」。(ig@yuenkaka)