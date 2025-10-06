魏嘉瑩演唱會歡樂有趣歌迷迫滿場　丁噹做嘉賓：讓我有點心生嫉妒

台灣創作女歌手魏嘉瑩（小魏）日前在Legacy TERA展開《我要把眼淚當汽水》演唱會首場演出，老師哥阿信擔任演出製作人，領軍團隊共同成就此次演出，150分鐘、近30首曲目唱好唱滿。首次來到大型場地做專場演唱會，小魏穩健大氣的台風成功征服台下上千歌迷。演唱會不僅找來好友郁采真（小V）演繹經典曲《夢田》《玫瑰少年》等，還邀請到丁噹作為演唱會嘉賓， 小魏演唱了近30首曲目，將自己出道以來的作品唱了一半以上，也加入大家耳熟能詳的華語暢銷金曲，與丁噹原本兩首歌的合作，現場加碼第三首《你不必無時無刻維持完美的笑容》不止小魏開心，現場觀眾也大呼賺到！

《我要把眼淚當汽水》集結了小魏出道至今溫暖人心的許多歌曲，同時也是她個人在這幾年各處巡演的成果展現，許多老歌迷們紛紛稱讚：「小魏在舞台上越來越穩、越來越棒了！」會後散場前舞台上大螢幕跳出《我要把眼淚當汽水》即將在12/28 在台中展開第二場的訊息，讓現場及直播間的歌迷是又驚又喜！！

魏嘉瑩《我要把眼淚當汽水》演唱會。(公關提供)

以快樂奔放的《飛》開場，小魏魏嘉瑩穿著賽車外套站在金龜車上帥氣現身，第一首歌就成功帶起高潮，首次在Legacy TERA演出，以全新的編制、更完整的情緒起伏歌單安排呈現給現場的觀眾，連唱五首歌後，小魏問候台下觀眾，尖叫聲畢小魏立刻說：「很久沒有開這樣的專場了，這個尖叫聲有感受到猛獸的力道，謝謝你們來。」隨即發揮冷笑話功力：「準備這場演唱會我們花了十分多的精力和時間，現在很流行AI嘛，所以就從照片中一指甲蟲車就來到現場了。」讓台下哄堂大笑。接下來的《石之心》《血與酒》之後，小魏換上木吉他以《我還是不懂》將現場帶入迷惘又熱血的少年心事氛圍；好友小V也上台合唱了《夢田》《玫瑰少年》等歌曲，兩人默契十足。

魏嘉瑩《我要把眼淚當汽水》演唱會。(公關提供)

此次演唱會特地請來嘉賓丁噹與小魏合作《我很好》，雖然是第一次合作，兩人合聲優美動人讓這首歌有了不一樣的面貌，丁噹一上台即引起台下尖叫聲不斷，一曲唱罷，丁噹感性的問：「你好嗎？」小魏認真回答：「我很好。」兩個又合唱《手掌心》，不同卻一樣動人的曲風讓台下觀眾同樣沈醉其中。丁噹笑說：「今天我是有接到任務來的，因為信哥（阿信）趕去高雄犀利趴，所以讓我來看現場幫小魏加油，然後一開場就發現：不用加油，今天現場的觀眾超嗨～超級認真～（尖叫）超級整齊～超級會搖螢光棒～超級會大合唱～超級會一起Hi ～我覺得小魏的歌迷真的很棒，讓我有點心生嫉妒！」小魏則立馬回應：「是噹姊你一出場大家就會這樣（歡聲雷動）。」因為「我們在生活中很難得會見到像噹姊這麼完美的人。之前在上節目時，不一定是同一個節目，在後台遇到，我發現噹姊都會注意我的動態，那些小小的活動什麼的，然後她就會問我『最近累不累啊？要加油啊～』我每次聽到都覺得好感動哦～所以噹姊在我心中就是一個很完美的人。」丁噹道謝完之後，小魏立刻說要送她一首《你不必無時無刻維持完美的笑容》，「雖然是我要送你的，但是我想要請你『唱』。我覺得你唱一定很好聽。」成功加碼與丁噹一起合唱《你不必無時無刻維持完美的笑容》。

魏嘉瑩《我要把眼淚當汽水》演唱會 - 魏嘉瑩、丁噹。(公關提供)

魏嘉瑩《我要把眼淚當汽水》演唱會 - 魏嘉瑩、丁噹。(公關提供)

魏嘉瑩《我要把眼淚當汽水》演唱會 - 魏嘉瑩、丁噹 。(公關提供)

演唱會近尾聲時，小魏感性的表示：「謝謝大家，蠻久沒有開這樣的專場演唱會，很擔心會不會很久沒見面、生疏了，熱情就會減少，但今天謝謝你們來。」最後在《喜歡我吧》大合唱中圓滿結束《我要把眼淚當汽水》演唱會。