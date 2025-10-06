《中年好聲音》歌手合體開騷　新光黃埔成功打造成「綜藝小紅館」

由新光黃埔影藝城主辦的《四星魅力聯盟演唱會》，日前圓滿完成多場演出，這也是新光黃埔戲院自六月開幕以來，首度舉行歌星演唱會，門券即搶購一空，演唱會現場氣氛熱烈，歌手與粉絲零距離接觸，真正達至貼心互動效果。

新光黃埔戲院自六月開幕以來，首度舉行歌星演唱會。(公關提供)

參與是次演唱會的四位歌手俱來自《中年好聲音》系列，二男二女，分別為劉威煌、顏志恒、安雅希、陳俞霏，他們應新光黃埔邀請開騷，各人施展渾身解數，將生命歷程融入舞台敘書之中，以「春夏秋冬」為象徵，構築出一場構築出一場跨越季節的心靈旅程。

劉威煌、顏志恒、安雅希、陳俞霏，他們應新光黃埔邀請開騷 - 《四星魅力聯盟演唱會》。(公關提供)

四位歌手表示今次演出不僅是獻藝，也是一次靈魂的剖白，雖則並非大場館演出，卻因近距離接觸而更能藉音樂與粉絲互動達至共融。新光黃埔主事人李居明親自到場欣賞四位歌手演唱，笑言「睇完呢個騷自己即時年輕咗20年！有回春的感覺！」

陳俞霏。(公關提供)

安雅希。(公關提供)

李居明向來以大膽創新為人津津樂道，經營新光黃埔就再一次展現他的高瞻遠矚、運疇帷幄，在原有四間電影院的格局下，面對的規限及框框着實不少，坊間與業內都好奇李居明如何去經營、去打造一個天地？《四星魅力聯盟演唱會》成功出演，反應空前，實現了李居明之前豪言締造一個「綜藝小紅館」創舉，為新光黃埔確定未來方向，除放映電影之外，更有條件發展成多元化的綜藝演出場地，為業界提供更多選擇機會。

顏志恒。(公關提供)