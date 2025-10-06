布子殷聯同冼靖峰合唱《時候不早》 摸頭拖手互動甜到漏

《聲秀》昨（5日）晚一集搶焦位落在譚耀文組的「靚聲王」布子殷（布子）身上，上輪布子以《神愛世人》以5:0 擊敗冼奕瑜，今集布子更全新金髮形象登場，更聯同「妙音龍子」冼靖峰Archie合唱R&B情歌《時候不早》；排練期間，譚哥親自指導布子如何展現flirty一面，更傳授「欲拒還迎」招數，正式表演時，布子與Archie不單歌聲合拍，動作設計亦由Archie一手包辦，從追求、摸頭、拖手到最後頭貼頭，甜到漏！。布子事後大方分享染金髮心情：「個日勁興奮，嘩，我終於變咗個人，（Archie）有眼光。」功臣Archie透露答應譚哥邀請時自信滿滿：「放心交畀我，等我可以由頭改造佢！」「Daddy」譚哥亦搞笑認證女婿：「放心將我個女交畀你啦！」

陳奐仁笑言：我建議你拜佢（Archie）為師兄

二人甜蜜演繹大受評審好評，最終獲得85分好成績，布子獲評審舒文大讚：「我覺得你今次搵咗嗰新嘅唱腔，有型啲、冷啲嘅方法去唱呢隻R&B。」陳奐仁（Hanjin）：「恭喜哂布子，你今次喺技術上，完整度最高嘅一個演出。」Hanjin更笑言：「我建議你拜佢（Archie）為師兄，你唔好放過佢啦。」雷有輝（Patrick Lui）：「Archie做得好好。」

今集另一搶焦位落在泳兒組的「高分王」柯雨霏Ophelia聯乘《聲夢傳奇2》導師林奕匡Phil攜手演繹情歌《別為我好》，更特意升Key突顯Ophelia高音實力，Ophelia靚高音配以Phil充滿感染力的聲音，二人完美配合，最終獲得82分，獲評審們一致高度評價。《別為我好》一曲監製Eric Kwok：「今次係入咗隻歌多咗啲。」Patrick Lui：「其實你應該對自己多啲信心，你個樣又靚，把聲又好聽，但你好似冇乜信心，成日要問住Vincy個樣得唔得。」

對此，Ophelia坦言壓力大兼有容貌焦慮，泳兒聞言即感性分享，指Ophelia曾經是「肥妹仔」，直到來到《聲秀》才首次聽到讚賞的聲音：「直到喺《聲秀》舞台先有人話佢靚」，之後向著Ophelia說：「千祈唔好畀對自己外貌嘅唔自信影響你唱歌嘅發輝，你要Focus唔係你個樣、而係你嘅唱歌。」全場聞言即齊齊為Ophelia打氣兼大叫：「你好靚！」令Ophelia感動落淚。