黃翠如爸爸以家書勉勵愛女走出低谷 翠如聽到眼淚流唔停

《家傳之「保」》，昨（5日）晚翡翠台首播，而為觀眾打響頭炮的、是到魚檔體驗黃爸爸昔日打工點滴的黃翠如，以及友情客串兼外父上身的蕭正楠。值得留意的是，翠如開工期間，笑言因記得爸爸說過賣魚要穿牛仔褲、所以她就找來家中唯一一條可以穿得下的牛仔褲來開工，言談間透露了生B後仍未收身成功、相當大方。

出名是廿四孝老公的阿蕭，在節目中受外父委託「黃爸爸上身」與翠如大玩「傳承度測試」快問快答、朗讀家書及向愛女送上珍貴照片。在考驗翠如與黃爸爸心靈相通程度的「傳承度測試」快問快答中，翠如再度使出「送驚喜」能力，竟然十條問題全數答錯！在回答「一日要瞓幾多個鐘頭先夠」時，翠如氣定神閒指是八小時，可惜阿蕭卻完全不認同，甚至擺出質疑態度、相當搞笑。

在翠如眼中甚麼事都是「靠對手努力打拼」的黃爸爸，對待家人也是盡心盡力、除make sure對待五個女兒絕不偏心，亦會以充滿愛的方式勉勵女兒。原來每當翠如感到失意或陷於低潮時，她都會找爸爸傾訴，而黃爸爸則會寫「家書」回應翠如。不過這次的家書、不但是黃爸爸做主動託阿蕭送給女兒，內容更相當暖心真摯，難怪翠如笑言：「今次終於唔係講傷心事喇。」

食雪糕合照背後意義勁Sweet

黃爸爸一來便向翠如這位「天使賣魚小妹妹」送上暖心又親切的慰問、字裏行間全是愛：「你今日要去街市體驗賣魚生活，辛唔辛苦、有冇受傷呀？…其實街市賣魚係最辛苦行業之一，點解明知辛苦都要堅持去做？就係因為爸爸冇其他工作經驗、只要能夠畀到你哋過啲比較安穩嘅生活，再辛苦爸爸都可以頂落去…」黃爸爸在家書中還提及了翠如小時候到魚檔幫手的往事，並大讚翠如五姊妹都很生性。

黃翠如自爆升呢媽咪後獲黃爸爸差別待遇

黃翠如爸爸還額外託阿蕭送上一張與翠如食雪糕的合照，原來當年黃爸爸身體健康出過狀況，這張合照是紀念翠如為慶祝黃爸爸康復、請食雪糕的開心時刻，相當有紀念價值、亦展現了二人超親密關係。黃翠如：「嗰時屋企輪住經歷低潮時，好擔心佢唔好，跟住去睇醫生，跟住ok喎，跟住我就請佢去食雪糕，呢張相我好鍾意，爸爸以前好靚仔架。」 玩完感性，黃翠如又回歸搞笑路線，她笑言自從有了孫仔「蕭哈哈」後，黃爸爸由以前的「慈愛型爸爸」變成現在的「鞭策型爸爸」，翠如笑言：「以前我話好辛苦，爸爸話會辛苦就唔好做喇，但依家佢會話：『啱架，賺多啲錢畀你個仔吖嘛。』」

不過黃爸爸咁感性、封家書又點會得咁少內容，其實黃爸爸喺家書入面仲有提到「翠如」名字嘅由來，以及翠如當初拿到獎學金去英國時、自己的複雜心情，以及如何為女兒由「天使賣魚小妹妹」慢慢一步一步邁向父母之路感到欣慰。而翠如聽著老公阿蕭溫柔地讀出爸爸的家書時，除一再落下感動的眼淚、還不時傻傻的隔空與「家書」對話、畫面相當有愛。想親耳聽到阿蕭情深tone演繹黃爸爸家書足本？密切留意無綫官方社交平台推出的完整版本。

翠如爸爸家書全文：

「囡囡，你今日要去街市體驗賣魚生活，其實爸爸就好擔心，辛唔辛苦（翠如：辛苦）、有冇受傷呀（翠如：冇）？有冇賣到爸爸以前經常帶返屋企、你最鍾意你最喜愛食嘅大眼雞魚同埋白鯧魚呀？（翠如：依家都鍾意）」

「其實一日喺魚檔嘅時間真係好長好長架，當初爸爸入行，其實經常都受到刀傷，有啲凍傷啦、勞損啦，其實街市賣魚係最辛苦嘅行業之一。咁點解明知道辛苦都要堅持去做呢？就係因為爸爸冇其他工作經驗，只要能夠畀到你哋姊妹過啲比較安穩嘅生活，再辛苦，爸爸都可以頂落去。（翠如：我知）」

「囡囡，好多謝你呀，以前爸爸一年可能都冇好多時間可以陪喺你身邊啦，但係你自細都十分懂事，你哋姊妹會互相照顧，仲會幫媽咪手做家務，勤力讀書，五個女都可以考到大學，呢個係爸爸覺得最驕傲、最自豪嘅一件事。（翠如：我都知架喇，我老豆一生嘅願望就係我哋讀大學就夠喇）所以佢話任何嘅辛苦都係值得嘅。」

「翠如，點解會改呢個名呢？我改呢個名嘅寓意就係碧翠如茵，就係希望你能夠生活喺大自然嘅韻律當中，自由自在，心曠神怡。（翠如係咁笑）」

「仲記得你中六嘅時候攞到獎學金去英國，第一次飛咁遠嘅地方，做爸爸嘅好擔心，但更多嘅係開心。因為見到自己個女長大咗，之後你仲實現咗自己嘅夢想，可以喺香港飛到去世界各地，主播、主持、演員，亦都由一個女兒變咗做一個母親嘅。（翠如又咁係笑）」

「囡囡，你仲記唔記得你讀小四嘅嗰年暑假，你想知道賣魚幾辛苦，所以跟咗爸爸去檔口學習，你請求爸爸，爸爸其實又驚又喜嘅，見到你信心滿滿就幫你著上咗個水鞋、膠手套、圍裙，天使賣魚小妹妹就出現喺你爸爸嘅檔口度。你好叻呀，除咗負責將啲魚入袋、（翠如：玩咗一陣咋，主要係為咗嗰啲散銀）仲刮魚麟，佢話你係好認真嘅，所以爸爸嗰日都劏咗兩條你最鍾意食嘅大眼雞、畀你帶返屋企作為獎勵。」

「你嘅寶貝孩兒，我嘅愛孫，好感恩佢嚟到我哋嘅家庭，帶畀我哋好多嘅喜悅，爸爸相信你一定會用心去愛護呢個兒子，用心去培養佢，令到佢健康快樂咁去成長。由爸媽到你倆，希望孫仔可以承傳到公公同埋媽媽嘅堅毅、積極，同時可以保持樂觀、開心，佢祝願你哋健健康康、快快樂樂。爸爸字」