胡定欣嫁醫生老公｜紅娘洪永城感動到眼濕濕拒過招生仔秘方有原因

44歲視后胡定欣趁今日（6/10）中秋佳節，在社交平台無預警分享婚訊，一句「Akin & Nancy 03. 10. 2025」，正式宣布成為人妻。從定欣分享的相片可見，穿上露肩白色婚紗的她，與醫生老公Akin在遼闊的草地舉行簡單婚禮，兩人手牽手甜蜜對望及切蛋糕，幸福滿瀉！

今早（06/10），胡定欣無預警下，於社交平台分享了多張與醫生老公Akin的唯美婚紗照，正式升呢人妻！（IG圖片）

定欣與Akin的感情於今年年宵節正式公開，當時有報道指男方是由洪永城牽紅線，洪永城接受傳媒訪問時表示是他介紹好友給定欣認識，不過真正撮合二人的是「金牌媒人」林盛斌（Bob），雖然如此，但洪永城都是功不可沒。

胡定欣於今年元宵佳節公開與男友的合照。（IG@nwuuu）

洪永城接受《香港01》訪問時，也對一對新人送上祝福，表示當他與太太得知兩人結婚時，都感動得眼濕濕，並由衷地說，「兩個好人，喺好嘅時間，遇到一段好嘅愛情，最後就得到一個好嘅結果。」他形容這是兩顆好的心相遇，成為一生的承諾與陪伴。

好Sweet爆！（IG圖片）

洪永城哥盛讚好友Akin是一個負責任、有交帶和非常識照顧人的好男人，這個方面已經贏了很多人。問到可有出席二人婚禮？洪永城說沒有，一對新人都是很低調，沒特別跟別人說，可能只是一兩個Best Friend知道。至於會否傳授「生仔秘方」給好友時？洪永城笑言：「唔使啦，佢醫生嚟，佢要秘方、要科學，實際過我一萬倍啦，雖然佢唔係婦科，但我相信佢要嘅竅門，隨便問個醫生都得啦。」