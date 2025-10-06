《法言人》Tony仔容天佑求婚成功曬全黑婚照　傳被前女友阿媽嫌窮

中秋佳節喜事特別多，繼視后胡定欣宣布成為人妻，在10月3日嫁給醫生男友；與此同時，在無綫劇《法言人》演見習師爺「Tony仔」一角而入屋的容天佑，亦宣布求婚成功，恭喜！

恭喜容天佑求婚成功。（IG@yungtinyau）

婚照有黑馬合照，好型！（IG@yungtinyau）

曬方型求婚鑽戒，好大粒！（IG@yungtinyau）

容天佑今天（6日）在社交平台分享多張與未婚妻的婚照及方型鑽戒，二人戴黑超以全黑打扮在沙灘取景，身旁還有一隻黑色駿馬，格型十足。容天佑寫道：「From ME to WE #求完婚就要踏上籌備婚禮嘅路程。」

黑白婚照。（IG@yungtinyau）

準新娘穿破格穿黑色婚紗。（IG@yungtinyau）

點擊睇更多容天佑與未婚妻生活照：

+ 11

現年30歲的容天佑於2011年參加《功夫新星》獲第三名，當年18歲的他再投考藝員訓練班正式加入TVB，多做一些三、四線角色，直至在《法言人》演見習師爺「Tony仔」，飛踢馬國明一幕令人留下印象。之後戲份漸多，在《隱形戰隊》中向劉佩玥搜身摸其大腿，去年《逆天奇案2》演O記警察「口水言」亦不少打鬥場面讓他一展身手。

容天佑在《法言人》演見習師爺「Tony仔」。（電視截圖）

容天佑嘅Tony仔角色雖然有啲衝動同傻氣，但勝在熱血兼有情有義，加上不少網民盛讚他顏值高，似足陳鍵鋒，成功入屋。（電視截圖）

不過，容天佑最為人認知，必定是與前度林穎彤的兩年情。容天佑因做藝人人工有限，曾到酒樓做侍應及搬運，戶口試過曾經只得40蚊，要朋友幫手過數才可提款。有傳容天佑因事業一直平平無起色，被林穎彤母親嫌棄兼棒打鴛鴦。