胡說八道會尚餘兩黃金盛女未封盤　李施嬅臨門撻Q姚子羚情路坎坷

由胡杏兒、胡定欣、胡蓓蔚、黃智雯、李施嬅及姚子羚組成的「胡說八道會」，姊妹情深厚，不過在感情方面卻有不同的遭遇。胡蓓蔚與單立文結婚多年依然甜蜜愛鬥嘴，是圈中的模範夫妻；胡杏兒亦早已是三子之母，家庭生活幸福美滿，雖然老公李乘德（Philip）早前捲入「擁抱者」緋聞，但杏兒投對方信任一票，最近夫妻攜手平息風波；而黃智雯也於前年與圈外男友在紐西蘭拉埋天窗，結束11年愛情長跑。隨著單身多年的胡定欣，亦在今日（6/10）中秋節宣布與醫生男友陳健華（Akin）已於10月3日完婚，正式加入「人妻」行列。如今，「黃金盛女」的稱號，就落在早前曾一度訂婚，可惜臨門撻Q的李施嬅，和情路坎坷的姚子羚身上。

由胡杏兒、胡定欣、胡蓓蔚、黃智雯、李施嬅及姚子羚組成的「胡說八道會」姊妹情要好。（IG圖片）

胡蓓蔚與單立文結婚多年依然甜蜜愛鬥嘴，是圈中的模範夫妻。（IG圖片）

胡杏兒早已是三子之母，家庭生活幸福美滿。（IG圖片）

黃智雯於前年與圈外男友在紐西蘭拉埋天窗，結束11年愛情長跑。（IG圖片）

胡定欣亦於今日中秋節宣布加入「人妻」行列。（IG圖片）

現年44歲的李施嬅，2003年參選香港小姐競選獲得「最上鏡小姐」及「才藝小姐」而出道。而入行22年，李施嬅先後發展過5段戀情，惜最終仍是分手收場，愛情路上兜兜轉轉。最為熟知的是，2005年李施嬅與鄧健泓因拍劇集《老婆大人》撻着，拍拖5年後分手。鄧健泓2023年亮相陳敏之的影片頻道大談戀愛史，自爆2007年曾背住當時女友與石詠莉調情，自認這行為賤格。雖然他未有開名當時女人是誰，但網民一猜便知道是李施嬅，群起鬧爆鄧健泓是「渣男」。不過李施嬅就稱當年不知情，並認為分手主因是性格不合，言談間仍十分保護舊愛。

李施嬅情路多波折。（IG@selenaleelalee）

李施嬅與鄧健泓因拍劇集《老婆大人》撻着，拍拖5年後分手。（電視截圖）

與鄧健泓分手後，有傳翌年李施嬅戀上搞夜場生意的李乘德，不過只是短暫交往，離離合合感情不太穩定。最後李乘德與李施嬅的好姊妹胡杏兒結婚，二人婚禮上，李施嬅更是姊妹團之一，友情不變。

李施嬅與李乘德短暫交往，最後李乘德戀上胡杏兒並結婚。（IG圖片）

李施嬅喜歡潛水，期間與投資公司董事總經理的潘樹維相識，2014年拍拖更一度傳出婚訊，不過戀情僅維持兩年便無疾而終。此外，李施嬅曾在訪問中自爆入行後試過與圈外「年下男」拍拖，不過就覺得對方太過黐身，經常埋怨無時間陪伴，所以希望找一個年紀比自己大和成熟的另一半。

李施嬅情路多波折。（IG@selenaleelalee）

而在2021年，李施嬅踏入40歲生日時，突然在社交平台上載一張與男士手拖手、戴上鑽戒的照片，高調宣布她的星級健身教練男友車崇健（Anson） 求婚成功，兩人早已是公認的一對。然而兩人訂婚後4年來婚禮一直未定，期間曾屢傳婚訊，甚至有傳二人已秘密在美國結婚，李施嬅卻沒有正面回應有關傳聞。正當不少人都關心李施嬅與她未婚夫車崇健的婚期到底在何時，李施嬅於2025年就突然在社交平台宣布與未婚夫已分手，並透露結婚不一定代表幸福，結束兩人8年半感情。

李施嬅（Selena）在IG宣布與未婚夫車崇健（Anson）婚事撻Q，結束8年半的感情。（IG圖片）

李施嬅（Selena）在IG宣布與未婚夫車崇健（Anson）婚事撻Q，結束8年半的感情。（IG圖片）

同樣44歲的姚子羚，樣靚身材正，近年企穩一線之列事業順利，但感情路則相當坎坷。入行多年來甚少有緋聞的她，每次拍拖都會大方公開戀情，無奈至今仍未遇到真命天子。在姚子羚的感情路上，有個名大家一定很熟悉，就是身家逾億的富家公子，有「的士邦」稱號的鄭子邦，兩人於2015年開始拍拖，拍拖三年感情穩定，姚子羚更視對方為結婚對象，不止一次公開盛讚對方。姚子羚還搬入了鄭子邦位於赤柱紅山半島的豪宅，展開了同居的生活，不過有傳鄭子邦並未有結婚的準備，故他不想再浪費姚子羚的青春和時間而選擇了分手，令到這段三年情告終，姚子羚於2018年3月對外宣布自己回復單身。

姚子羚樣靚身材正。（IG圖片）

姚子羚表示分手後與的士邦依然友好。

其後，姚子羚遇上「感情騙子」意外捲入桃色風波，當時有傳姚子羚戀上有婦之夫，與中環蘭桂坊夜場「Dragon-i」董事Raymond Young秘密拍拖8個月，不過隨後又有報道指原來Raymond已經與老婆Sarika (蔡宛珊) 分居兩年且剛辦理完離婚手續，姚子羚其實沒有偷食人夫，報道又指男方感情混亂，Raymond一直瞞住姚子羚原來他還有一個二奶，令後者在不知情之下捲入了三角關係，後來姚子羚發現了便向Raymond提出分手。

姚子羚昨被指捲入四角戀情，搭上朋友Sarika的老公兼中環蘭桂坊夜場「Dragon-i」董事Raymond Young，而在兩人交往期間，男方同時還有一位圈外女友。(VCG)

另外，姚子羚也曾於2013年，被影到與任職投資銀行兼夜場老闆的Patrick Cheong秘密外遊，為保護戀情，姚子羚愛得低調。當時有報道指姚子羚一心想跟Patrick結婚，可是卻因逼得對方太緊而令Patrick提出分手。其實姚子羚早就到了適婚年齡，一個女人想覓得真愛結婚生B組織幸福家庭，這個想法實屬正常，奈何有傳姚子羚兩次都是因為太想結婚而逼婚，結果逼到男友要分手。

有傳姚子羚兩次都是因為太想結婚而逼婚，結果逼到男友要分手。（IG圖片）

而最近，姚子羚被發現與「星二代」徐偉棟私下頻頻單獨密會，因而傳出「姐弟戀」。早前她出席活動被問到與徐偉棟的戀情時，她即「笑晒口」表示：「咁我哋間唔中都會出嚟食飯嘅，都會見吓面嘅。（係咪發展中啊？）了解吓啦！了解吓啦！大家都係朋友，咁佢都確實係一個好好嘅男仔嚟嘅。」她更大讚徐偉棟是一個單純的男孩，對男方有高度評價。

姚子羚多次不避嫌上載與徐偉棟聚會合照。（IG圖片）