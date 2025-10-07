張曼玉欲歸隱田園法國建設夢想花園？　曝光理想地勁清幽美如仙境

現年61歲的影后張曼玉一直在歐洲過著半隱居生活，最近張曼玉進駐小紅書後，不時拍片分享生活點滴。日前張曼玉分享了一段去年4月攝於法國波爾多的一年，並透露有意買地建設屬於自己的夢想花園。

最近張曼玉進駐小紅書。（小紅書）

張曼玉不時在平台分享生活點滴。（小紅書）

日前張曼玉在小紅書分享一段以「Bordeaux Diaries - Fields & Horses」為題的片段，並留言寫道：「在Bordeaux的大自然下過了幾天，每一刻都感覺到 relax +從心底發出來的快樂。有了這份温暖，真的沒有什麼事會讓人煩惱。邀請我的那兩位朋友，大概猜到我很喜歡這裡。他們說：『這裡地很多，你可以用一小塊地，給你來做自己的Dream Garden啊！』這是一個完全沒想過的可能性，可越想越覺得，好像真有可能….機會難得，我就決定接受這個挑戰！試試看也沒有什麼不好嘛。開心，在Bordeaux建立一座屬於自己的小花園？機會難逢！是夢境成真？我能做到嗎？這個可能性實現得了嗎？」

張曼玉很喜歡波爾多這個地方。（小紅書）

有不少網民看到片段後，都留言表示興奮：「好期待你的dream garden」、「絕對可以，而且相信曼玉姐姐會弄的很溫馨幸福！」、「花園搞得怎麽樣啦？期待」、「可以去參觀曼神的小花園嘛？」、「等著看你的花園」。另外，有網民擔憂張曼玉是否會完全息影歸隱田園：「姐姐是否不會再演戲？」、「比較期待你的作品」、「聲音太有磁性了」、「光聽到你聲音 就是一部電影」。