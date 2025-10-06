胡定欣結婚｜低調結婚搵到幸福另一半　11日前被問婚事依然口密

「視后」胡定欣今日（10月6日）無預警宣布結婚！恭喜晒呀！今年44歲的胡定欣早前單身8年有多，不少粉絲和網民都相當關心她的感情生活，但原來她只是默默等待生命中的「Mr. Right」，所以去年胡定欣公開與外科醫生男友陳健華 （Akin）拍拖時，大家都會「戥佢開心」，祝福她搵到幸福。



胡定欣結婚我地點，似乎是紐西蘭南島的瓦納卡湖（Lake Wānaka）。（IG@nwuuu）

今日正值中秋佳節，胡定欣就在Instagram上貼出與老公陳健華 （Akin）切結婚蛋糕的照片，並宣布在10月3日結婚！為什麼會「低調」地進行？其實對於感情事，胡定欣一直都保護有加，可能源於她為人低調的性格，就連訪問時被問道與男友相關的事情，也傾向盡量不提。胡定欣婚照加碼！被老公從後環抱14字吐人妻心情：天公對待我真好

胡定欣出席記者會。（林迅景 攝）

上月（9月26日），胡定欣出席TVB節目《家傳之「保」》記者會時，接受訪問就曾被問及「會唔會結婚」，當時就已有跡像。《香港01》記者問起：「男朋友會唔會介意戀情被公開？」她就回答：「都收埋過，咁而家都公開⋯⋯係囉，都好正常。」之後，又問「會唔會考慮結婚？」她停頓了半秒，似乎感到錯愕，之後就回答：「過程嚟嘅啫，適當時候做適當嘅嘢，哈哈哈。」現在看來，當時應已計劃好結婚一事，但礙於想低調處理結婚一事，所以才沒有當面表示已計劃好結婚。

胡定欣趁中秋節驚喜宣布，已於10月3日與醫生老公Akin結婚。（IG@nwuuu）

