我的青春｜宋仲基原來愛蒲蘭桂坊　恨同梁朝偉合作：想到就起雞皮

星級劇迷Do姐（鄭裕玲）又去追星！Viu Original原創愛情韓劇《我的青春》即將迎來大結局，近日Do姐率領團隊遠赴首爾專訪劇中主角宋仲基和千瑀嬉，宋仲基不但在訪問感概憶述成為演員的經歷，又自爆最恨同萬人迷梁朝偉合作，更首度公開夜遊蘭桂坊的經歷！

宋仲基在《The Do Show》中大談他在《我的青春》中所飾演的鮮于海：「他（鮮于海）很早便在韓國成名，甚至被封『國民童星』，但年紀很小已經歷過大人的複雜情感，一直感到缺失和自卑，從沒真正釋懷，直到遇到成濟妍（千瑀嬉飾），才面對童年埋於深處的傷口，繼而獲得安慰！」宋仲基又大讚《我的青春》是一部有療癒力量、能陪伴大家走出傷痛的劇集。

自2008年透過電影《霜花店》出道後，不少人以為宋仲基的星途順風順水，可是有苦自己知，原來男神也曾經歷無名時期：「我（以前）總是先考慮父母和別人的想法才去做選擇，後來我發現找到自己想做的事才是最重要，想起曾經有過的演員夢，雖然有點不安，但我還是決定試試看。當時我還不是藝人，我報讀了私人演藝學校，白天上大學，晚上再去學習演技；我也試過做臨時演員，薪水的確很低，但是我想汲取經驗，漸漸地有些導演給我機會，讓我講一句對白，有時候只出聲音，沒有鏡頭，像是『記者3號』、『路人乙』那類角色，偶然運氣好的話能去試鏡，那是我的演藝起點，大概2006至2007年。」

後來宋仲基逐漸累積經驗，終在在2011年迎來了真正成為演員的轉捩點：「2011年我參演歷史劇《樹大根深》，身邊很多人、甚至我的經理人都勸我該去演主角了，因為當時演主角的邀約越來越多，但是《樹大根深》那個角色太有吸引力了，所以我違背了大家的建議，飾演了世宗大王的年輕時期，那時我已經27、28歲了，年紀不算小。劇集播出後得到很大回響，我也學到很多！其實角色大小根本不重要，只要這個角色有意義，無論戲分多少，以後我也不會再在意角色的大小了。」

談到最恨拍的題材，他謙稱還有很多尚未嘗試過的劇種，接下來最想挑戰恐怖片，最好能夠演繹一個有故事的吸血鬼！不過提到最想合作的演員，他即秒變小粉絲：「（想到）我就雞皮疙瘩了，他真的是我的英雄，我希望能和梁朝偉合作，哪怕只有一次，即使只是同場也好，光說出來就讓我緊張了！I love you Sir！」除了鍾情偉仔，原來宋仲基和香港格外有緣！他憶述某次完成香港粉絲見面會後，警察勸他不要外出，因為酒店外已被粉絲包圍，但是他不忍放棄香港夜生活，於是與朋友結伴到蘭桂坊小酌，當時還被粉絲認出！他笑言：「蘭桂坊是我在香港第一個旅遊的景點，我記得我還是學生時，我就和哥哥去過了，當時第一個下塌的地方就是蘭桂坊附近。」

Viu Original原創愛情韓劇《我的青春》即將迎來大結局，作為男主角的宋仲基認為這是一部有治癒力量、能夠陪伴大家走過傷痛的劇集，他亦大讚對手千瑀嬉好戲：「多得有她讓我得到療癒，她很完美，我很想再和她合作，她的演技在韓國備受認可，而且她充滿熱誠。」千瑀嬉則表示：「以前作為觀眾看他的作品時，會感受到他的巨星魅力，沒想到會在愛情劇裡跟他合作，看到本人後才發現他戲裡的豪爽個性，其實就是他本人的樣子，他很有男子氣概，行動力也很強，真的是一個有魄力和很有領導力的演員。」她亦坦言《我的青春》和她過去的作品大有不同：「到目前為止我演過的角色或作品都比較強烈，這次不同的地方就是更注重感情線，不論是兩人關係和情感的表現也更細膩，所以這部作品融入了更多我的個人色彩。」

承最新發展，鮮于海（宋仲基飾）和成濟妍（千瑀嬉飾）終於排除萬難再續前緣，某天約會時成濟妍卻察覺到鮮于海身體不適，鮮于海不願對方看到自己患病的模樣，謊稱低血糖而去洗把臉，可是他走到外面隨即癱坐在地，成濟妍看到他窩在牆邊面對痛苦，選擇不去拆穿，兩人心照不宣地迴避了生病的話題⋯⋯Viu Original原創愛情韓劇《我的青春》即將迎來結局，觀眾記得在星期五晚上到Viu見證初戀CP的最終走向！