王浩信江門出活動打扮妝容惹爭議　網民狠批越來越乸型獲粉絲平反

現年42歲的兩屆TVB視帝王浩信（Vincent），自2023年約滿TVB後，便將事業重心全面北移，簽約內地經理人公司，銳意在內地闖出一片天。而為了融入內地文化，王浩信可謂「豁出去」，不介意放下視帝身段，由低做起，除了拍劇、上綜藝，更緊貼潮流挑戰熱爆抖音舞，儘管被部分網民嘲笑「舞技尷尬」，但其敬業樂業的態度亦贏得不少掌聲，成功累積一定人氣。

近日，王浩信現身江門一個商場出席商業活動，場面相當墟冚。從網民分享的影片可見，他一到場即被大批熱情市民重重包圍，一度迫到水泄不通，大會也嚴陣以待，安排了由保安及工作人員組成的逾十人「人鏈」，全方位護送他抵達活動場地。現場粉絲及途人紛紛高舉手機拍攝，人氣強勁。面對左推右擁，王浩信不但沒有黑面，還顯得相當親民，全程面帶微笑，並向在場人士揮手打招呼，及叮囑大家小心，注意安全。

然而，活動上王浩信除了再跳《大展宏圖》成為話題外，其一身打扮和妝容也引起網民熱議。以往在TVB劇集中，王浩信不時大方騷肌，形象「Man爆」。不過，今次當日的他，戴上一副銀框眼鏡，化上精緻妝容，驟眼看來脂粉味頗重；而上身則穿了一件白襯衫、打呔，外配一件灰色外套，變身成「花美男」，與昔日充滿陽剛味的他判若兩人。

對此，有網民毫不客氣地留言批評：「怎麼越來越乸型，在tvb的時候好man噶！」、「飛虎和盲俠就挺man的，還有第一次拿視帝的頒獎禮上，那個look也很有型。感覺他這次粉底色號太白了」、「姨媽化」、「現場見到個妝好濃」、「來大陸穩錢，係要迎合大陸人的口味」。不過，也有忠實粉絲隨即留言，激動為偶像平反：「因為你根本不了解他，只看過他演的角色和除衫多，但凡看過他這二十年參加的採訪綜藝，就知道他性格一直是這樣溫溫和和，沒有攻擊性的。性格溫和就要被說乸型嗎？」粉絲更力撐，王浩信只是健身身材很好，他本人沒走過硬漢風。

