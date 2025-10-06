金式森林｜郭晉安被內地網民笑「扮窮」　戴平錶先係富豪標配？

【金式森林/郭晉安】無綫（TVB）劇集《金式森林》由TVB與內地影視合作推出。有麥世龍、鄭成武作為編劇，徐正康、林志華為執導，由郭晉安、陳曉華、羅子溢、龔慈恩領銜主演的一套以家族爭鬥為題材的電視劇。



無綫（TVB）劇集《金式森林》中，郭晉安飾演珠寶界大王方仰天。（截圖）

劇情講述珠寶界大王方仰天（郭晉安飾）領導市值百億的方氏商業帝國，三個兒子方學禮（何廣沛飾）、方學勤（陳浚霆飾）、方學賢（羅天宇飾）與父親關係融洽，外界視為積善之家。一天，方仰天遭遇車禍，康復後竟帶回一名年輕女子林澄（陳曉華飾）作為妻子，並設立家族信託基金，將大部分資產轉移至信託中。這一決定引發兒子們的不滿，導致家族內鬥、父子情仇及豪門爭產的戲碼上演。故事圍繞忘年戀、家族權力鬥爭及商業陰謀展開，充滿懸疑與情感衝突。

無綫（TVB）劇集《金式森林》中，郭晉安飾演珠寶界大王方仰天。（劇照）

《金式森林》以郭晉安為主軸，配上實力派羅子溢和龔慈恩，及一班新晉演員，特別是近年被力捧的陳曉華、何廣沛、羅天宇等等，走向為豪門家族爭產風波。劇情也相當適合於近年香港，內地觀眾口味，充滿商戰、忘年戀、家族權力鬥爭等元素。

內地網民都有佢道理嘅。（截圖/小紅書）

近日有內地網民在小紅書發帖，直言劇情不合理，更笑指劇集氛圍「彷彿窮人裝富」。帖文寫道：「《金色森林》裏像一群窮人走進樣板間玩過家家。在一看， 百億富豪珠寶大亨，住院條件那麼差。」還指出，郭晉安手上帶着GUESS名牌錶，與身分異常不符，而且更笑：「帶個GUESS的錶，帶就帶了，鏡頭別湊那麼近嘛」。

呢隻GUESS錶真係唔貴。（截圖）

呢隻GUESS錶真係唔貴。（截圖）

從網上資料所知，郭晉安手上戴着的為GUESS品牌GW0219G3型號手錶，用上石英機芯，配以棕式皮革腰帶，也有星期、日期、24小時計時與普通防水，功能性上以實用為主。該款手錶售價亦十分大眾化，$1,000港幣內就有交易！帖文中，也有內地網民有「微言」覺得不合理，指劇中郭晉安身為百億富豪，理應用上更為名貴的手錶。

李嘉誠去年接受《彭博》訪問表示，自2013年起，便開始用Citizen的Eco-Drive手錶。（資料圖片）

但話說回來，雖說世界級富豪往往都有各種過百萬名錶收藏，但他們都愛在公眾場合，及日常生活中「粗用」一些平價親民款式，例如馬斯克（Elon Musk）常配戴的就是Tag Heuer 2012年與SpaceX推出的聯名錶 - Carrera Calibre 1887 SpaceX計時碼錶（約4萬5千港幣）。微軟創辦人Bill Gates也愛用CASIO系列腕錶，還有香港富豪李嘉誠先生，也是精工的「忠粉」，近年亦轉用了人人買等起的APPLE WATCH 。