風林火山丨熊欣欣回應威吔缺一條傳聞　問爆料人敢用真身講真話？

麥浚龍斥資4億元製作的電影《風林火山》，雲集一眾巨星：金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、高圓圓主演，苦等8年，終於在10月1日在中港正式上映，雖未有任何宣傳，但是非不斷。在《風林火山》裡擔任動作指導的熊欣欣，在網上轉發一張友人觀映相片，並寫上：「心理變態的人的作品，也不值得期待。」疑似隔空指責導演麥浚龍。

苦等8年終於上映。（《風林火山》電影海報）

雲集一眾巨星金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、高圓圓主演。（《風林火山》電影劇照）

熊欣欣在《風林火山》被換走改由鄧瑞華頂上，有自稱是劇組人員爆料，指拍吊頸戲時，替身要真吊頸險休克，而當中出現多個不同版本，有指是麥浚龍向武術指導要求，熊欣欣認為觸及危險底線，因被認為不聽話而被「換馬」。另有傳在熊欣欣帶領下，「每日都有意外發生Call白車都試過」！另據知情劇組人員透露，指熊欣欣叫特技替身示範上吊鏡頭，因為漏了一條威吔，令被吊上去的武術替身出現幾秒好似休克窒息的狀態，而當時任賢齊亦在場。

上吊一幕流傳多個版本。（《風林火山》電影海報）

有傳任賢齊與麥浚龍反目。（資料圖片）

熊欣欣今日（5日）以短訊回覆《香港01》否認各種傳聞：「有關我在《楓林火山》的報導，比如，威吔被換，替身被吊受傷，所謂的劇組工作人員所說，全部不是事實。如果爆料護主的劇組報料人敢於講大話，請你公司問他是否敢用真名真身講真話。講完。」此前，熊欣欣回覆傳媒時亦作出澄清，指所有知情人士及網上談論關於威吔及受傷的「故事」均不存在，而當中有罵有讚也不是真實。不過，他不想再為電影做宣傳，故不想再作糾纏。