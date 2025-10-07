江華重現《九五至尊》霸氣不減 自創皇帝誇張坐姿受質疑卻成經典
撰文：金秀玲
出版：更新：
久未拍劇的江華，當年曾創下不少經典角色，不論是演《西遊記》的唐三藏、《九五至尊》的李大蝦、《尋秦記》的嫪毐等等都入型入格，可惜他已表明不會復出拍劇。不過近日，有「御用皇帝」之稱的江華現身廣東的「沉浸式穿越劇場」，更再次雍正上身，只見他雖然已暫別幕前多時，但演技絲毫沒有生疏，一穿上龍袍扮皇帝，霸氣返晒嚟，行步路又或是撥扇，舉手投足都充滿王者氣場！
早前江華接受《01娛樂》專訪時就曾大談拍《九五至尊》的趣事，他說這套劇爆紅是公司意料之外，他不諱言自己在TVB發揮機會少，十年間演出的劇集不算很多，且沒機會參與大製作，「嗱你自己諗吓，我喺TVB嘅戲，其實我最爆紅嗰套《九五至尊》係好低成本㗎咋，唔係咩大製作嚟㗎，係佢哋估唔到咋嘛，點解會咁樣彈咗出嚟㗎？」要說做男一的，他說其實只得《九五至尊》，以及另一套以女性為主的《苗翠花》。
在《九五至尊》中，雍正化身李大蝦穿越到現代，江華感謝已故監製蕭顯輝給他非常大的創作空間，不像其他人般把他「撳住」，「如果你記得，我坐喺度成個皇帝咁，喺個時代裡面坐喺度，一個人坐兩個位咁滯，掗到乜咁，行得好誇張，擺晒步，龍行虎步咁，嗰陣時監製睇完片都覺得，嘩，得唔得呀？好誇張喎！我話你信我吖！得㗎！咁佢就信我，咁就出咗嚟。」想不到在22年後，觀眾仍有機會見到江華再重現《九五至尊》。