葉蒨文被神秘網民狙擊鬧「綠茶X」　本尊多次禮貌回覆贏掌聲

葉蒨文（Sophie）在戀愛真人秀《女神配對計劃》中與曾展望（GM）配對成功，甜蜜交往後迅速在娛樂圈走紅！兩人不僅在節目中公開曬恩愛，節目結束後更頻繁出席商業活動，吸金與吸睛並行。早年葉蒨文受訪時分享自己單親家庭的成長經歷，近日卻因此事成為被網民攻擊的焦點。



曾長望寫咗乜嘢畀葉蒨文。（《女神配對計劃》截圖）

事緣早前有一名網民在葉蒨文的Threads帖文上留言：「佢話佢單親，但之前另一個訪問有講過自己同男朋友分手父母唔鍾意，都唔知幾時真幾時假。」之後葉蒨文親身回應：「後父都係父，唔使質疑我講嘢啦，搵唔到漏洞㗎，因為我講嘅都係真話。」約一個星期後，該網民又回覆葉蒨文說：「咁觀眾點會無啦啦知你有後父？不知者不罪覺得奇怪唔使話人搵你漏洞呀？」令網民都感到莫名其妙。

點解葉蒨文曾展望GM可以咁甜蜜。

之後又再相隔幾個星期，葉蒨文再回覆網民：「你如果喺你自己IG講我唔理你，你入嚟我嘅專頁並在我的專訪下提出：唔知幾時真幾時假，提出對一個人人格真誠嘅質疑，我已經非常客氣咁回應，希望唔好影響呢個專訪嘅質感。我明白而家網絡有啲人嘅心態都係鍾意講乜就講乜，多少有點不負責任，但我都係堅持對人應該有返適當的尊重同禮貌。」語氣十分客氣有禮，但該名網民還是不死心，又回覆：「即係咁，人紅咗都唔好咁自大，我留言係俾ESQUIREHK嘅，仲有我唔覺得你嘅回覆有幾禮貌，做明星做到你咁冇氣量真係睇你靠戀情紅得幾耐。」

呢位網民都幾得閒。（IG截圖）

另有網民翻查以往紀錄，發現該網民繼續「發功」，又長文指控葉蒨文解釋始末，最後還寫了一句：「與其所有留言都要覆都要拗贏 浪費時間同啲鍵盤網民明辨是非，不如用啲時間鑽研下啲演技？？成件事勁無聊 純粹想分享下佢啲文字版嘅綠茶Xtone。」

當然，網民大比數支持葉蒨文，認為這名網民惹是非，無理取鬧。「公眾人物解釋兩句都叫好勝，會唔會係你呢種錯咗唔認先叫好勝 自己冇道理就企圖標籤"綠茶"or"人紅咗"去模糊焦點，你呢種人真係性格差，夠難頂。」

