王嘉爾期盼把巡迴演唱會帶回香港　向TVB自薦拍《愛·回家》圓夢？

現年31歲的韓國男團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson），擁俊朗的外表，加上性格討好，自出道以來受歡迎程度持續飆升，不但在內地爆紅，連在歐美地區都有頗高人氣，其微博和Instagram的followers已雙雙突破3000萬，是不少女仔心目中的男神。最近王嘉爾展開其第二次個人世界巡演《MAGIC MAN 2》，首站日前在曼谷舉行，兩場演出均座無虛席，無綫也派員採訪，而這個重任則交給曾於《芷珊約您》中訪問過他的黎芷珊。訪問中，王嘉爾希望可以把巡迴演唱會帶回香港，令粉絲萬分期待。

王嘉爾最近展開其第二次個人世界巡演《MAGIC MAN 2》，首站日前在曼谷舉行，無綫也派員採訪。（《東張西望》截圖）

在昨晚（10月6日）播出的《東張西望》節目中，以「生於香港，衝出國際的頂流歌手」來形容王嘉爾，並播放了其曼谷站演唱會的精彩花絮。王嘉爾除了在台上展示帥氣和感性一面外，台下亦不失其可愛搞笑的本色。全程以廣東話受訪的他，自言是《東張西望》的粉絲，之後又拿著《娛樂新聞台》的咪牌再次示愛：「我好鍾意《東張西望》」。工作人員「提醒」說：「你拆咗佢（《娛樂新聞台》咪牌）先鍾意《東張西望》！」王嘉爾尷尬伸脷說：「唔好意思啊！」，之後再補拍多次：「我係好鍾意《東張西望》。」，非常可愛。

王嘉爾表示他剛完成兩場《MAGIC MAN 2》曼谷站演唱會，因為他今次整個巡迴歷時三年，三年後他希望可以在香港辦一場，「大家有時間嘅話，可以嚟睇下」。王嘉爾又趁機向TVB自薦：「我都希望可以參與每個禮拜，唔知星期幾，夜晚8點定係7點嗰啲我成日追嘅電視劇，我希望可以畀我一個機會，喺後面某一個鏡頭，比我經過一下，我就圓滿架了。」此言一出，讓不少粉絲猜測他應該是處境劇《愛·回家之開心速遞》的粉絲。

粉絲對此大感期待，紛紛留言：「佢想客串開心速遞」、「TVB快去邀請」、「開到口了」、「佢去客串收視飆升」；更有網民直言：「要身材有身材，要顏值有顏值，要實力有實力，要才華有才華！只要眼睛不瞎，都能知道誰才是香港新世代最有代表的頂流。」、「呢啲先叫香港頂流」、「香港場必衝」。人氣果然勁！

《愛回家之開心速遞》是近年TVB王牌劇集，深受觀眾喜愛，就連Charlie Puth在酒店都看。（資料圖片）

