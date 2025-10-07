麥明詩生B後有身材焦慮心急修身感壓力　已回復狀態上圍升級迫爆

現年33歲的「十優港姐」麥明詩 (Louisa) 去年3月與機師老公盛勁為 (Keith) 結婚，同年11月宣布造人成功，今年3月21日麥明詩在IG宣布BB已經順利出世，並曬出了一家三口的溫馨合照。麥明詩最近不時更新社交網，分享當新手媽媽的日常生活點滴以及心情，間中也會曬出仔仔的得意照片，讓大家一起見證她仔仔的成長。

麥明詩與仔仔。(ig圖片)

麥明詩帶仔仔去茶餐廳。(IG圖片)

麥明詩帶仔仔去做身體檢查。(ig圖片)

麥明詩昨日於IG曬出兩張她身穿低胸開衩裙的靚相，發文寫道：「一個小里程碑… 終於著得返懷孕前嘅一條裙喇！我都知我個人比較心急，而且工作關係令到我對自己身形有啲期望，所以我俾咗唔少壓力自己， 特別係產後三、四個月左右，好似冇乜進展，都不禁諗係咪以後都返唔到去以前嘅狀態。最後我終於明白，恢復真係需要時間，同埋一定要有恆心持續運動同飲食。特別鳴謝我老公 @keithshing_ ，努力做一位神隊友，等我可以抽到時間照顧自己 #postpartum #中秋節快樂」。原來麥明詩也曾因為生BB而有過身材焦慮。而從相中可見，麥明詩已回復生B前的fit爆身材，狀態絕佳，上圍亦因生B而明顯升級了，甚至有迫爆效果，身材更見豐滿誘人。

麥明詩已回復生B前的fit爆身材。(ig圖片)