佘詩曼外地過中秋滿電狀態極佳　「三好」變「三有」獲封人生贏家

視后佘詩曼（阿佘）憑劇集《新聞女王》再創事業高峰，人氣持續高企，且工作不斷。早前她一口氣完成《正義女神Themis》及《新聞女王2》兩套劇後，與閨蜜「七魔女」旅行放鬆，隨即又化身「空中飛人」，頻繁穿梭各地出席活動，吸金力驚人。近日，忙不停的阿佘特意自製8日假，飛去溫哥華差電兼過中秋佳節，為接下來的工作養精蓄銳。

佘詩曼於2023年憑藉無綫劇《新聞女王》中「Man姐」一角第三次贏得「最佳女主角」。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼一口氣完成《正義女神Themis》及《新聞女王2》的拍攝。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼早前與閨蜜「七魔女」去旅行叉電。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼早前又開始當上「空中飛人」，馬不停蹄四圍飛出席活動（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼昨日在社交平台分享多張攞住燈籠的中秋靚相，但其實她原來人在外地，並寫道：「放了自己8天假，滿電了」。雖然她沒有交代地點，但不少網民一看就認得出背景是溫哥華。此行，佘詩曼除了與朋友相聚，又透過照片紀錄了當地的日與夜，及同粉絲分享各種美食外，過得悠閒寫意。

佘詩曼藉著中秋節，在社交平台分享多張靚相。（小紅書）

佘詩曼藉著中秋節，在社交平台分享多張靚相。（小紅書）

佘詩曼藉著中秋節，在社交平台分享多張靚相。（小紅書）

佘詩曼藉著中秋節，在社交平台分享多張靚相。（小紅書）

除了景色怡人外，阿佘的靚樣當然也非常吸睛，處於放假mode的她，基本都以素顏示人，只是塗上淡雅口紅，但無減顏值，即使年屆半百，她的皮膚依然緊緻通透，美食當前更擺出可愛為食樣，狀態極佳，差足電果然不同。當年阿佘飾演「劉三好」，「存好心」、「說好話」、「做好事」成為金句，如今網民幽默地引用其金句，笑指現在的阿佘：「有美貌」、「有錢」、「有假放」，是真正的人生贏家。

阿佘自製8日假期。（小紅書）

在外地過中秋。（IG圖片）

狀態大勇。（小紅書）

過得悠閒寫意。（小紅書）